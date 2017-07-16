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    Аналитика и комментарии

    Вмешательство Украины в выборы в США: должно быть смешно, но пока грустно

    (обновлено: )11110
    В Госдепе подняли тему украинского вмешательства в американские выборы. По мнению экспертов, Дональд Трамп пытается разыграть «украинскую карту» для борьбы на внутренней арене, но самой Украине ничего хорошего от этой борьбы ждать не стоит.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Украина вновь попала в международный скандал. На этот раз — из-за  крайне неприятного политического шлейфа, тянущегося с избирательной президентской кампании 2016 года в США.

    Бесконечно долгое рукопожатие Трампа и Макрона от CNN. Видео
    Канал CNN на Youtube
    Бесконечно долгое рукопожатие Трампа и Макрона от CNN

    "Вы еще удивляетесь трудностям, с которым сталкивается украинская дипломатия"?

    Кандидат президента США Дональда Трампа на пост директора ФБР Кристофер Рей выразил готовность изучить возможное вмешательство украинских чиновников в президентскую кампанию в США. В ходе слушаний сенатор Линдси Грэм привел выдержку из статьи в издании Politico, в которой утверждалось, что украинские чиновники вмешивались в выборы США и пытались дискредитировать Трампа и его советников.

    Эту ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал политолог-международник Олег Волошин.

    "Наконец-то они это прямо сказали на таком уровне. Белый дом указал на то, что посольство Украины в Вашингтоне напрямую помогало демократам собирать компромат на команду Трампа. А кто-то ещё удивляется всем тем трудностям, с которыми сейчас наша дипломатия сталкивается при работе с Вашингтоном. (Посол Украины в США — Ред.) Чалый скоро начнёт паковать вещи? Это же он вопреки мнению коллег из дипломатической команды президента в Киеве носился с необходимостью помочь Хиллари", — написал эксперт.

    Трамп разыгрывает "украинскую карту"

    В целом же тема вмешательства Украины во внутренние дела США, конечно, вызывает смех, если бы не было так грустно, рассказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менежмента политики Руслан Бортник.

    По его словам, наша страна, конечно, не могла вмешиваться в избирательный процесс в США — "потому что для этого нужен определенный уровень суверенитета".

    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

    "Но в то же время мы понимаем, что Украину использовали для влияния на выборы в США, в частности в деле с Полом Манафортом, когда украинское руководство, украинские правоохранительные органы легализировали ничем не подтвержденный, дискредитирующий компромат на руководителей штаба кандидата в президенты США Трампа, коим на тот момент был Манафорт. Таким образом ударили по кампании Трампа, заставили уволить Манафорта с его должности. Таким образом действительно, фактически вмешались через этот скандал в избирательную кампанию США", — заявил эксперт.

    Пол Манафорт
    скриншот видео ABC News
    Le Monde: длинный, как у улитки, украинский след Манафорта

    Отдельно он отметил важность того, что заявления прозвучали именно от Госдепа.

    "Понятно, что таким образом балансируют обвинения в российском вмешательстве в американские дела, но в то же время, мне кажется, это такая желтая карточка с красным оттенком для оппонентов из числа демократов. Поскольку, представьте себе, что будет, если администрация Трампа и администрация Порошенко договорятся, и украинский президент заявит, что демократы заставляли, настаивали на том, чтобы Украина легализировала этот компромат на Манафорта. Это нанесет колоссальный удар демократам. И мне кажется, что намек на шантаж Украиной тоже разыгрывается командой Трампа", — рассказал Бортник.

    "Украинская карта" оказалась не только картой Обамы, но и картой Трампа, подытожил политолог.

    "Хорошая" Украина и "враждебная" Россия

    Но почему команда Трампа не говорила об "украинском вмешательстве" в выборы раньше? Олег Волошин не верит, что это элемент шантажа Киева — "потому что мы должны понимать причинно-следственные связи". Свое мнение эксперт высказал в комментарии РИА Новости Украина.

     

    1. "Если бы не разразился скандал вокруг младшего Трампа и его совершенно дурацкой встречи с юристкой, которая Кремль видела, наверное, только проезжая на машине… Я уверен, что она с Кремлем не связана. Но в пиар-исполнении он (Трамп-младший), конечно, сделал все, чтобы подставиться: абсолютно идиотские e-mail’ы и так далее. Так вот, если бы не этот скандал, никто бы и вторую часть бы не вспоминал", — сообщил политолог
      РИА Новости Украина Евгений Котенко
      Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
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    Напомним, американские либеральные СМИ много критикуют Дональда Трампа за то, что около года назад его сын Дональд Трамп-младший якобы одобрил встречу членов команды с российским юристом Натальей Весельницкой, которая пообещала сведения о том, что кампанию Хиллари Клинтон спонсируют олигархи из РФ.

    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дональд Трамп: покорение Франции

    "Но коль скоро скандал возник и я вижу, как в него вцепились демократы и лояльные им СМИ, они будут максимально раскручивать, говорить, что это сговор. Естественно, ничего не остается команде Трампа, как в ответ говорить: "Ребята, у кого сговор? Это у вас сговор!" Это несопоставимо: Украина, в отличие от России, не находится во враждебном для США отношении, но факт остается фактом: здесь — какая-то юристка из враждебной России, а здесь — да, из хорошей Украины, но целый посол", — подчеркнул Волошин. 

    Если же смотреть с точки зрения законодательства, то во втором случае это и есть прямое вмешательство в выборы, потому что вмешалось государство.

    Нарушение американского закона

    Политолог напомнил, что в США действует закон, запрещающий получать любую материальную помощь: "если юристы интерпретируют предложение компромата в случае с младшим Трампом как нарушение этого закона о недопустимости любой материальной выгоды от иностранных правительств в ходе кампании, то он (Трамп-младший), в итоге, ничего не получил".

    "Он пойдет в суд и докажет, что я ничего не получил: "Да, мог получить, виноват, грубо говоря, готов бы совершить преступление, но не совершил его, потому что мне никто не дал этого компромата". А здесь (в случае с Украиной), извините, компромат был передан. И, соответственно, господина Чалого — у него дипломатический иммунитет, его никто сажать не будет, но то, что его надо отзывать — это совершенно очевидно", — резюмировал Волошин.

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