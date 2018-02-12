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    Атошник начудил в Киеве, а что они творят в Донбассе?

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (254)

    (обновлено: )1071250
    Если бывшие бойцы АТО уже переходят все границы в Киеве, то даже сложно представить, что они ежедневно творят в Донбассе в отношении местного населения, пишет Александр Скубченко.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    В субботу, 10 февраля, в Киеве возле метро "Черниговская" убили мужчину, преступление произошло на остановке маршруток.

    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    За замечание – нож в спину… Соцсети об убийстве шеф-повара "атошником"

    Позднее выяснилось, что убийцей оказался атошник, который находился в увольнении. Он ножом убил мужчину, сделавшего ему замечание за то, что военный попытался сесть в автобус без очереди. Погибший был шеф-поваром одесского ресторана Русланом Юрченко. В очереди он стоял вместе с женой, убийство произошло на ее глазах. 

    В СМИ сообщили, что задержанный по подозрению в убийстве – солдат-контрактник 72-й бригады в момент совершения преступления, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения.

    Однако у главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса другая версия трагедии. Он связывает совершенное военным убийство в Киеве с посттравматическим синдромом в результате боевых действий.

    В Киеве в очереди на маршрутку убили человека
    Facebook Патрульной полиции Украины
    Тренд дня: "Атошник-убийца просто достал нож и бьет в сердце"

    Читайте также: Резонансное убийство в Киеве с участием атошника. Мнение экспертов

    "Офицер в Киеве беспричинно убил гражданского человека. Неужели наш вечно временный министр здравоохранения и народные избранники слепые того, что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий?. Неужели за 4 года почти войны нельзя найти средства и разработать программы для реабилитации тех, кто вернулся с АТО? Ранее "пугающим стимулом" что-то делать для социальной и медицинской защиты военных была военная прокуратура. Теперь по закону – никто! Реформы", – заявил Матиос.

    Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook проанализировал произошедшее и ситуацию в Украине в целом.

    "Атошник в состоянии наркотического опьянения убил ножом в сердце на остановке общественного транспорта человека, сделавшего ему замечание. В Киеве, средь бела дня. И резонанс. А представьте, что подобные этому творят в Донбассе ежедневно в отношении местного населения. Сейчас. Год назад, два, три. И все об этом молчат", – отмечает блогер.

    Хотя многочисленные факты убийств, изнасилований, грабежей, вымогательств и прочих преступлений, подчеркивает он, неоднократно озвучивались международными организациями.

    Скриншот с сайта Facebook

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