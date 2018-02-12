Атошник начудил в Киеве, а что они творят в Донбассе?

РИА Новости Украина

В субботу, 10 февраля, в Киеве возле метро "Черниговская" убили мужчину, преступление произошло на остановке маршруток.

Позднее выяснилось, что убийцей оказался атошник, который находился в увольнении. Он ножом убил мужчину, сделавшего ему замечание за то, что военный попытался сесть в автобус без очереди. Погибший был шеф-поваром одесского ресторана Русланом Юрченко. В очереди он стоял вместе с женой, убийство произошло на ее глазах.

В СМИ сообщили, что задержанный по подозрению в убийстве – солдат-контрактник 72-й бригады в момент совершения преступления, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения.

Однако у главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса другая версия трагедии. Он связывает совершенное военным убийство в Киеве с посттравматическим синдромом в результате боевых действий.

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"Офицер в Киеве беспричинно убил гражданского человека. Неужели наш вечно временный министр здравоохранения и народные избранники слепые того, что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий?. Неужели за 4 года почти войны нельзя найти средства и разработать программы для реабилитации тех, кто вернулся с АТО? Ранее "пугающим стимулом" что-то делать для социальной и медицинской защиты военных была военная прокуратура. Теперь по закону – никто! Реформы", – заявил Матиос.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook проанализировал произошедшее и ситуацию в Украине в целом.

"Атошник в состоянии наркотического опьянения убил ножом в сердце на остановке общественного транспорта человека, сделавшего ему замечание. В Киеве, средь бела дня. И резонанс. А представьте, что подобные этому творят в Донбассе ежедневно в отношении местного населения. Сейчас. Год назад, два, три. И все об этом молчат", – отмечает блогер.

Хотя многочисленные факты убийств, изнасилований, грабежей, вымогательств и прочих преступлений, подчеркивает он, неоднократно озвучивались международными организациями.