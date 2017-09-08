"Вмешательство РФ" в выборы США: глава ФБР сделал заявление

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КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. ФБР не обнаружило какого-либо влияния Белого дома на продолжающееся расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, заявил директор ФБР Кристофер Рэй, сообщает Reuters.

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Выступая публично впервые после того, как он был утвержден руководителем Федерального бюро расследований, Рэй также выразил уверенность в Роберте Мюллере – специальном советнике, который ведет расследование о вероятном сговоре команды Дональда Трампа с Россией.

"Я могу с уверенностью сказать, что я не обнаружил никакого вмешательства в это расследование", – сказал Рэй.

Ранее сообщалось, что старший сын президента США Дональд Трамп-младший и бывший руководитель предвыборного штата Трампа Пол Манафорт согласились предоставить юридическому комитету сената документы и ответить на вопросы сенаторов в частном порядке перед слушаниями 26 июля. Газета Politico позднее сообщила, что Манафорт согласился предоставить сенатскому комитету документы по прошлогодней встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой.