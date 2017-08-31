Куюн: после вмешательства Порошенко газ на АЗС подешевеет на 50 копеек

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Цены на сжиженный газ должны снизиться во второй половине сентября. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

Глава государства также отметил, что министерствам и производителям даны поручения по налаживанию собственного производства сжиженного газа, и заблокированные объемы поставок из России должны быть компенсированы собственным украинским производством.

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"Мы должны построить собственное производство сжиженного газа", — подчеркнул Петр Порошенко.

Как это производство построить и наладить, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.

Из-за вмешательства правительственных структур ситуация с ценами на автогаз может нормализоваться? Или и так на вторую половину сентября ожидалась нормализация?

– Да, совершенно верно. Где-то к этому периоду уже будет наблюдаться стабилизация ресурсного состояния нашего рынка, и ближе к конце сентября мы можем уже наблюдать падение цен. Хотя какая-то коррекция может произойти и сейчас. То есть падение 50 копеек, гривну, мы не исключаем в ближайшую неделю.

А дефицит уже уменьшился? Из-за чего это падение может произойти?

— Свежая статистика говорит о том, что да, ресурсное напряжение вот это, дефицит немного, темпы поставки газа по импорту чуть-чуть превышают прогнозный. То есть мы думали, что его будет еще меньше, но как-то эта дыра немного сужается.

За счет чего?

– Во-первых, есть увеличение поставок из других направлений. Мы видим, то есть трейдеры все-таки находят газ, пускай, в небольших объемах, но он едет и из Литвы, и из Польши, Словакии. Мы видим, что более шести тысяч тонн поставлено уже по морю. То есть как-то пытаемся латать, но быстро это не будет, к сожалению.

Что касается строительства собственных мощностей по производству сжиженного газа, насколько это возможно? Этим должны заниматься трейдеры или государство?

– Президент, к сожалению, не уточнил, кто этим должен заниматься. Строительство-то оно возможно. Но где брать сырье? Вот это вопрос.

Сжиженный газ имеет природу углеводородную, как и все наше топливо традиционное. В мире большинство сжиженного газа производится путем переработки природного газа, по сути, его осушения. И еще часть в специфических процессах нефтепереработки, таких как каталитический крекинг. Ни нефти, ни газа, как мы знаем, в Украине добыча не блещет.

Если "Укргазвыдобування" как-то пытается и наращивает эту добычу, и это, соответственно, будет влечь за собой увеличение производства сжиженного газа, то вот "Укрнефть" — второй крупнейший производитель, катастрофически уронил добычу нефти. И, в принципе, извлечение природного газа тоже там у них страдает.

Поэтому пока что сырья где-то не предвидится. Если говорить об импорте, еще очень часто производят сжиженный газ из широкой фракции углеводородного, то это тоже Россия, это тоже импорт.

А что нужно для того, чтобы не только этот кризис преодолеть, но и чтобы не допускать соответствующих кризисов в будущем? Может быть, резерв какой-то создавать сжиженного газа?

– Во-первых, рынок эволюционирует и трейдеры будут все больше и больше тяготеют, и наши покупатели, и зарубежные поставщики к долгосрочным контрактам. Это, конечно, сделает рынок более прогнозируемым.

Кроме того, в Украине сейчас в процессе реализации — несколько проектов по строительству хранилищ, которые, конечно, увеличат суммарно украинский парк хранения. И это тоже будет хотя бы возможность у нас создать буфер запасов для того, чтобы амортизировать вот такие перебои с поставками, которые возникли у нас сегодня. Я надеюсь, что выводы будут сделаны.

Почему ранее тогда украинские трейдеры не прибегали к практике долгосрочных контрактов?

— При заключении долгосрочных контрактов фиксируется маржа, и именно вот этот трейдинговый кураж, когда трейдеры ловят свою прибыль на падении цены или, наоборот, на ее взлете, он, по сути, теряется. Потому как контракт привязан к какой-то котировке.

Вот сейчас, например, эта компания "Протон Энерджи", которую все упоминают, которая единственным поставщиком газа "Роснефти" является, по сути, всей России в наших условиях, вот она есть сегодня крупнейший контрактодержатель в Украине. И когда в Украине газ продавался по 800 долларов, сейчас из-за кризиса, то "Протон" его сюда поставлял по 500, условно говоря. И я думаю, что это поставщику было не очень интересно, такой контракт.

Некоторые эксперты винят в сложившейся ситуации на рынке то ли недосмотр, то ли определенные действия со стороны СБУ и АМКУ в частности. Как вы считаете, возможно ли, что действия украинских официальных органов тоже привели к возникновению текущего кризиса?

— Я не могу сказать, что точно нет. Но опосредовано, конечно, да. Конечно, эта нервотрепка, и этот террор, который устроила на рынке СБУ осенью 2016, весной 2017 года, когда реально были репрессированы крупнейшие независимые импортеры и лишены внешнеэкономической деятельности, обвинены в финансировании терроризма, он, конечно, не придает рынку уверенности.

И отчасти это причина того, что трейдеры опасаются инвестировать как в инфраструктуру, так и в создание каких-либо запасов, потому как не известно, что будет завтра. То есть опосредовано, конечно, весь инвестклимат пострадал. И сжиженный газ в том числе.

Когда осенью ситуация должна нормализоваться, на каком уровне может замереть цена на газ?

– Если не будет никаких форс-мажоров, в том числе и повышенного неадекватного внимания государственных органов к рынку, то я думаю, что вот эти сроки — конец сентября-начало октября, это мы говорим о ценах, с которых мы стартовали в этом кризисе. То есть 11-12 гривен. Однако же, мы входим в период низкого потребления. И конечно, как правило, в эти сезоны цены в Украине еще ниже.

Такие кризисы приводят к уменьшению количества автомобилей и водителей, которые заправляются сжиженным газом? То есть заставит ли это массово людей переходить на бензин?

– Вот такие цены, которые сейчас – безусловно, заставят. То есть, во-первых, есть психологический барьер такой, 15 гривен – такая,можно сказать, круглая цифра, такая заметная. А во-вторых, есть сугубо технологический барьер — это гривен 18, когда просто технически уже невыгодно, технологически, экономически не выгодно ездить на газу, или уже не так выгодно. А то, что при 15 гривнах перспектива установки этого оборудования рубиться, то однозначно.

Напомним, цена газа на АЗС уже пересекла границу экономической привлекательности, поэтому естественные процессы будут способствовать тому, что к октябрю цена откатиться назад, считает эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.