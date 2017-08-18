Глава НАБУ о вмешательстве в выборы США: не имеем никакого отношения

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины не имеет никакого отношения к каким-либо вмешательствам в выборы президента США в 2016 году, заявил глава ведомства Артем Сытник.

Ранее СМИ сообщили, что Генпрокуратура завела дело о вмешательстве некоторых должностных лиц НАБУ в президентские выборы в США в 2016 году. При этом была обнародована фотокопия извлечения из реестра расследований, согласно которой дело расследуется по статье "разглашение данных досудебного следствия". Согласно фотокопии, дело открыто по заявлению депутата Рады Андрея Деркача, в котором он утверждает, что "должностные лица правоохранительных органов разгласили данные досудебного расследования, обнародовав в СМИ фрагменты записей, сделанных на листах так называемой амбарной книги "Партии регионов" на имя главы избирательного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта". Позже Генпрокуратура заявила, что не расследует вмешательство в выборы президента США.

"НАБУ не имеет никакого отношения к любым вмешательств в выборы США… Мы неоднократно заявляли, что никакого расследования в отношении Пола Манафорта не велось", — сказал Сытник в интервью газете "День", которое опубликовал сайт издания накануне вечером.

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Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из "черной кассы" Партии регионов. О том, что имя политического консультанта фигурировало в списках "черной бухгалтерии" партии, также сообщила газета New York Times. Агентство Ассошиэйтед Пресс 17 августа 2016 года со ссылкой на данные собственного расследования сообщило, что Манафорт помог Партии регионов тайно перевести в США не менее 2,2 миллиона долларов на счета двух лоббистских компаний в Вашингтоне.