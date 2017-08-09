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    "Вмешательство РФ": в США началась передача документов - СМИ

    (обновлено: )126
    Как сообщается, штаб Трампа передал около 20 тысяч страниц документов, Манафорт передал около 400 страниц. Со стороны Трампа-младшего 4 августа были переданы 250 страниц.
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst/File Photo

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа, его экс-руководитель Пол Манафорт и сын Дональд Трамп-младший начали передачу документов по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы президента США комитету сената. Об этом сообщает агентство Блумберг.

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    Как сообщил представитель комитета Джордж Хартман, штаб Трампа 2 августа передал около 20 тысяч страниц документов. По его данным, Манафорт передал около 400 страниц. Со стороны Трампа-младшего 4 августа были переданы 250 страниц. По данным агентства, в июле комитет сената попросил их начать подготовку документов до 2 августа.

    Ранее сообщалось, что старший сын президента США Дональд Трамп-младший и бывший руководитель предвыборного штата Трампа Пол Манафорт согласились предоставить юридическому комитету сената документы и ответить на вопросы сенаторов в частном порядке перед слушаниями 26 июля. Газета Politico позднее сообщила, что Манафорт согласился предоставить сенатскому комитету документы по прошлогодней встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

    Имя Весельницкой появилось в прессе в связи со скандалом вокруг ее встречи со старшим сыном Дональда Трампа в 2016 году. Трамп-младший 9 июля сделал заявление, согласно которому он с Полом Манафортом и Джаредом Кушнером встречался с российским адвокатом, а в центре переговоров была программа усыновления в США детей из России. Он добавил, что на встречу его пригласили через знакомых, и он не знал имени человека, с которым собирался переговорить.

    На следующий день New York Times написала, что Весельницкая заявляла о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Однако, как сказал Трамп-младший, "никаких подробностей или дополнительной информации не было предоставлено и даже не предложено, быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, затем стороны перешли к проблеме усыновления, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было лишь "предлогом для встречи".

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