наверх
11.02.201804:49
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России готовы продавать С-400 США

    (обновлено: )191
    По словам гендиректора российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, С-400 не является оружием для нападения, это оборонительная система, поэтому нет никаких проблем с точки зрения безопасности.
    Россия развернула в Сирии ЗРК С-400. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post допустил возможность продажи США российских ЗРК С-400, "если они захотят".

    Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

    Читайте также: США одобрили сотрудничество с Украиной по кибербезопасности

    Журналист издания спросил Чемезова, какова стратегическая цель продажи российских систем С-400 Турции — стране-члену НАТО. О соответствующей договоренности между Москвой и Анкарой стало известно в сентябре.

    "С-400 не является системой для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят. Так что проблемы с точки зрения стратегии здесь нет. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности. Наоборот, если страна способна обеспечить защиту своего воздушного пространства, она будет чувствовать себя более надежно. И те, кто вознамерится атаковать такую страну, подумают дважды", — ответил Чемезов.

    По его словам, многие страны хотели бы иметь такое вооружение, поэтому спрос на него большой.

    С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Флаги Украины и Польши
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Александр Шепелев. Архивное фото
    Задержание и арест экс-нардепа Шепелева