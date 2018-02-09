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    Россия

    Собчак в США перечислила основные проблемы современной России

    (обновлено: )6201
    Одной из важнейших проблем России, по мнению кандидата в президенты Ксении Собчак, является абсолютная незащищенность частной собственности.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала проблемами РФ "не заработанные тяжелым трудом" нефтяные деньги, плохую защиту собственности и коррупцию.

    "Экономический рост не принес демократии в Россию. Тому три причины. Прежде всего нефтяные деньги… Мы не заработали эти деньги тяжелым трудом, нужно научиться уважать достоинство труда", — сказала Собчак, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Кроме того, эти деньги идут в потребление, а не в инвестиции, которые остаются на уровне 18-20% ВВП, то есть значительно ниже, чем в поздние советские годы, сказала она.

    Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России

    "Экономика никогда не будет процветать, если не защищена частная собственность", — продолжила Собчак и добавила, защита частной собственности остается одним из основных пунктов ее программы.

    "Третья, а также первая, вторая и все остальные проблемы — это коррупция. Мы не можем себе позволить быть политически корректными насчет этого. Россия — это рай для коррумпированных официальных лиц", — сказала Собчак. Она пообещала искоренять коррупцию, чтобы ускорить экономический рост.

    Среди предложений Собчак также экономическая реформа.

    "Без реформирования российской экономики перспективы для демократии очень невелики", — сказала она. Кандидат в президенты также пообещала сокращение налогов и государственного аппарата, а также возможность иностранных инвестиций в стратегические отрасли российской экономики и создание в стране инновационной экономики.

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    "Кроме того, безопасность стране гарантируют предсказуемая внешняя политика и развивающаяся экономика, а не чрезмерная опора на вооруженные силы", — сказала она.

    Собчак завершает трехдневный визит в США, во вторник и среду она посетила Вашингтон, в четверг — Нью-Йорк.

    Ранее Собчак заявила, что теперь вернуть Крым обратно Украине просто так уже не получится. 

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