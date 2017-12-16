наверх
17.12.201704:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Собчак заявила, что может отказаться от участия в выборах президента РФ

    (обновлено: )72026
    Ксения Собчак не исключила свой отказ от участия в президентских выборах в 2018 году. Это может произойти, если в качестве кандидатов будут зарегистрированы представители оппозиции - Алексей Навальный и Григорий Явлинский.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не исключила свой отказ от участия в президентских выборах в 2018 году. Об этом она заявила на встрече с журналистами в российском Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.

    По словам Собчак, это может произойти, если в качестве кандидатов будут зарегистрированы представители оппозиции — Алексей Навальный и Григорий Явлинский.

    Смотрите также: Пресс-конференция Путина: Собчак, матрёшка и бабай

    "Когда у людей нет верховного главнокомандующего, им сложнее договориться, но я надеюсь, мы придем к этому. Я хочу со всеми объединяться. Я, например, во многом не согласна с Навальным, но у нас с Навальным и Явлинским есть общая цель, которая является точкой объединения. В этом отношении я готова идти вплоть до снятия своей кандидатуры", — заявила она.

    Отметим, что Центризбирком РФ пока исключает возможность регистрации Алексея Навального как кандидата в президенты РФ. В ЦИК утверждают, что Навальный не может участвовать в выборах до 2028 года из-за наличия незакрытой судимости.

    Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Задержание Михаила Саакашвили
    Суд отпустил Саакашвили на свободу. Что дальше?
    Автомобиль "Киевэнерго" врезался в столб, 11 декабря 2017
    Украина в тисках непогоды
    Миссия ОБСЕ в Украине
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными