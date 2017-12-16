Собчак заявила, что может отказаться от участия в выборах президента РФ

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не исключила свой отказ от участия в президентских выборах в 2018 году. Об этом она заявила на встрече с журналистами в российском Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.

По словам Собчак, это может произойти, если в качестве кандидатов будут зарегистрированы представители оппозиции — Алексей Навальный и Григорий Явлинский.

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"Когда у людей нет верховного главнокомандующего, им сложнее договориться, но я надеюсь, мы придем к этому. Я хочу со всеми объединяться. Я, например, во многом не согласна с Навальным, но у нас с Навальным и Явлинским есть общая цель, которая является точкой объединения. В этом отношении я готова идти вплоть до снятия своей кандидатуры", — заявила она.

Отметим, что Центризбирком РФ пока исключает возможность регистрации Алексея Навального как кандидата в президенты РФ. В ЦИК утверждают, что Навальный не может участвовать в выборах до 2028 года из-за наличия незакрытой судимости.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".