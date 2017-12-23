Предвыборная программа Собчак: РФ устала от войн, Крым - Украина

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Телеведущая Ксения Собчак, намеренная баллотироваться на выборах президента России в 2018 году, в субботу представила свою предвыборную программу, которая называется "123 трудных шага".

Предвыборная программа Собчак имеется в распоряжении РИА Новости, она содержит 123 пункта.

"Важнейшей проблемой нашей страны сегодня стала несменяемость власти, порождаемая ею коррупция и, как следствие, несправедливое распределение общественного блага, замедление технического и социального прогресса, международная изоляция, экономический кризис", — говорит Собчак в предисловии программы.

Программа включает предложения по внутренней политике, развитию экономики, социальной политике и внешней политике.

Кроме того, в программе заявляется, что возрождение демократии в России невозможно без решения вопроса о Крыме.

Смотрите также: Пресс-конференция Путина: Собчак, матрёшка и бабай

"Крым, согласно международному праву, является территорией Украины. Возможно, большая часть его жителей сегодня — русскоязычные граждане России, воспринимающие свою республику субъектом РФ. Для разрешения создавшейся ситуации может быть проведен референдум, порядок которого должен быть согласован Россией, Украиной и международным сообществом. Референдуму должен предшествовать период свободной общественной дискуссии и агитации на протяжении не менее года с момента согласования порядка проведения референдума", — говорится документе.

"Россия устала от войн, милитаризма и ситуации "осажденной крепости", навязанных нам нынешней властью. (..) Мы настаиваем на незамедлительном возвращении на родину российских военнослужащих, в любом статусе присутствующих сейчас на территории Украины и Сирии", — говорится в документе.

Ранее Собчак в ходе открытия штаба в Екатеринбурге заявила, что ее кампания "рассчитана на людей, которым не нравится жить в бедности в богатейшей стране", отметив, что для нее также действительно важны темы, касающиеся женщин.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".