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    Россия

    Предвыборная программа Собчак: РФ устала от войн, Крым - Украина

    (обновлено: )913224
    Кроме того, в предвыборной программе речь идет о предложениях по внутренней политике, развитию экономики, социальной политике и внешней политике.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Телеведущая Ксения Собчак, намеренная баллотироваться на выборах президента России в 2018 году, в субботу представила свою предвыборную программу, которая называется "123 трудных шага".

    Предвыборная программа Собчак имеется в распоряжении РИА Новости, она содержит 123 пункта.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Съезд партии "Гражданская инициатива"

    "Важнейшей проблемой нашей страны сегодня стала несменяемость власти, порождаемая ею коррупция и, как следствие, несправедливое распределение общественного блага, замедление технического и социального прогресса, международная изоляция, экономический кризис", — говорит Собчак в предисловии программы.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Съезд партии "Гражданская инициатива"

    Программа включает предложения по внутренней политике, развитию экономики, социальной политике и внешней политике.

    Кроме того, в программе заявляется, что возрождение демократии в России невозможно без решения вопроса о Крыме.

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    "Крым, согласно международному праву, является территорией Украины. Возможно, большая часть его жителей сегодня — русскоязычные граждане России, воспринимающие свою республику субъектом РФ. Для разрешения создавшейся ситуации может быть проведен референдум, порядок которого должен быть согласован Россией, Украиной и международным сообществом. Референдуму должен предшествовать период свободной общественной дискуссии и агитации на протяжении не менее года с момента согласования порядка проведения референдума", — говорится документе.

    Почти как в США. Ургант пародирует Собчак. Видео
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    Почти как в США. Ургант пародирует Собчак

    "Россия устала от войн, милитаризма и ситуации "осажденной крепости", навязанных нам нынешней властью. (..) Мы настаиваем на незамедлительном возвращении на родину российских военнослужащих, в любом статусе присутствующих сейчас на территории Украины и Сирии", — говорится в документе.

    Ранее Собчак в ходе открытия штаба в Екатеринбурге заявила, что ее кампания "рассчитана на людей, которым не нравится жить в бедности в богатейшей стране", отметив, что для нее также действительно важны темы, касающиеся женщин.

    Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".

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