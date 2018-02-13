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    США готовы помочь России в расследовании крушения Ан-148 - Трамп

    Тема:

    Авиакатастрофа Ан-148 в России (29)

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    Президент Дональд Трамп сегодня поговорил с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением рейса 703 авиакомпании "Саратовские авиалинии".
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Ан-148 и заявил о готовности США помочь в расследовании.

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    "Президент Дональд Трамп сегодня поговорил с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением рейса 703 авиакомпании "Саратовские авиалинии" 11 февраля. Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь российским властям в расследовании (катастрофы — ред.)", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. 

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    Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля в Московской области через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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