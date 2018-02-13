В США сообщили о новых попытках РФ вмешаться в выборы

КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина.

Руководители ведущих спецслужб США сообщили, что были зафиксированы попытки России вмешаться в предстоящие в ноябре 2018 года выборы в американский конгресс.

Во вторник директор ЦРУ Майк Помпео, директор Агентства национальной безопасности Майк Роджерс и директор национальной разведки США Дэниэл Коутс выступали на слушаниях в комитете по разведке сенате. Руководителям был задан вопрос, видели ли они попытки России повлиять на предстоящие выборы, все трое ответили утвердительно.

При этом главы спецслужб отказались сообщить детали, пообещав сделать это в закрытой части слушаний.

Ранее Россию неоднократно обвиняли в попытках повлиять на выборы в разных странах, между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Как сообщалось ранее, Twitter выявил новые аккаунты, связанные с Агентством интернет-исследований (IRA), и, по данным компании, базирующиеся в России "автоматизированные аккаунты", публикующие контент о президентских выборах в США 2016 года.