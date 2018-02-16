В США выдвинули обвинения против 13 россиян в связи с "вмешательством" в выборы

Mladen ANTONOV / AFP

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Министерство юстиции США в пятницу опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований.

Офис генпрокурора выдвинул обвинения против 13 граждан России, в их числе Евгений Пригожин, и трех компаний, включая Агентство интернет-исследований.

"Агентство интернет-исследований является российской организацией, целью которой является вмешательство в выборы и политические процессы", — говорится в обвинительном заключении. Отмечается, что лица, против которых выдвинуты обвинения, являются сотрудниками организации.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Минфин США в 2017 году ввел санкции против российского ресторанного холдинга Concord-Catering, главой которого является ресторатор Евгений Пригожин, в связи с ситуацией вокруг Украины.