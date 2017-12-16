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    Глава Пентагона уверен во вмешательстве РФ в американские выборы

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (323)

    (обновлено: )8401
    По словам Джеймса Мэттиса, он не испытывает каких-либо проблем в общении с президентом США Дональдом Трампом при обсуждении российской тематики.
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис
    пресс-служба президента Украины

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что не испытывает проблем при обсуждении с президентом Дональдом Трампом российской темы.

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    Ранее на этой неделе газета Washington Post сообщила, будто Трамп не любит, когда его советники по национальной безопасности обсуждают с ним Россию. В этой связи журналисты спросили Мэттиса, не стремится ли он избегать упоминаний о России.

    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Нет, у меня нет ничего такого. Равно как и президент не проявляет никакого сопротивления, когда я обсуждаю с ним Россию в контексте национальной безопасности. Безусловно, речь об этом заходит, когда обсуждается Сирия, НАТО или другие вопросы", — сказал министр.

    По его словам, представители разведывательного сообщества "не проявляют застенчивость, в том числе и при обсуждениях в Белом доме".

    Журналисты также спросили, согласен ли Мэттис с тем, что Россия предпринимала попытку вторжения в выборы в США. "Да, я считаю, что они это сделали", — ответил он.

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    Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.

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