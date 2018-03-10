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    АТЭС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    АТЭС. Архивное фото
    Форум АТЭС. Справка
    04:02 19.11.2016
    129
    На долю участников АТЭС приходится около 59% мирового ВВП, 49% оборота международной торговли. Экономическая зона АТЭС является наиболее динамично развивающейся в мире.
    Швейцарские истребители сопроводили летевший на АТЭС борт с делегацией РФ
    Швейцарские истребители сопроводили борт с делегацией РФ, летевший на АТЭС
    01:36 19.11.2016
    289
    Инцидент произошел на территории Швейцарии. Один из истребителей подлетал к российскому самолету настолько близко, что можно было разглядеть не только швейцарский флаг на хвосте, бортовой номер J- 5024, но и лицо пилота.
    Перуанцы протестуют против Обамы и ТТП перед саммитом АТЭС
    Перуанцы протестуют против Обамы и ТТП перед саммитом АТЭС 
    01:21 19.11.2016
    114
    Политический альянс левых сил "Широкий фронт" и участники различных общественных объединений организовали в Перу акции протеста против визита в страну президента США Барака Обамы и участия Перу в соглашении о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).
    Флаг Перу
    Саммит лидеров стран АТЭС открывается в Перу
    00:38 19.11.2016
    163
    Саммит начнется с пленарного заседания, в котором будут участвовать лидеры экономик АТЭС и члены Делового консультативного совета. В этом году проведение саммита омрачает политический скандал в Южной Корее.
    Председатель правительства РФ Д.Медведев принимает участие в форуме АТЭС на Филиппинах
    Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Итоги
    11:20 20.11.2015
    349
    Лидеры экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в четверг саммит по вопросам Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), проходивший в столице Филиппин, совместной декларацией.
    На месте взрыва автомобиля в Киеве
    Фотоитоги 17 ноября: взрыв, протесты и снос "Тарифного майдана" в Киеве 
    19:10 17.11.2015
    500Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Автомобиль взорвался во вторник утром в одном из районов Киева, пострадал водитель, сообщает главное управление национальной полиции Украины в Киеве.
    Путин во время саммита АТЭС в Пекине
    Путин укутал первую леди Китая в плед, что привело к скандалу
    13:23 11.11.2014
    1955
    Жест президента РФ может расцениваться в дипломатических кругах как бестактность.
    Распространение вируса Эбола в мире
    Лидеры АТЭС пообещали активизировать сотрудничество в борьбе с Эболой
    10:45 11.11.2014
    235Эпидемия Эболы
    Общее число погибших от лихорадки Эбола, по данным ВОЗ, составило 4,8 тысячи человек из 13 тысяч зараженных.
    Владимир Путин на саммите АТЭС
    Беседы Путина с Обамой в Пекине не было, сообщил Песков
    17:59 10.11.2014
    254
    Главы России и США поприветствовали друг друга на саммите АТЭС, однако полноценного диалога между ними еще не было.
    Владимир Путин. Архивное фото
    Путин: РФ готова расширять торговлю в рублях и юанях
    10:11 10.11.2014
    159
    По словам Путина, Россия готова расширять такие возможности за счет торговли энергоресурсами. Сейчас данные возможности изучают эксперты.
    Глава МИД РФ Сергей Лавров
    Лавров обсудил с коллегой из КНР взаимодействие внешнеполитических ведомств
    10:22 09.11.2014
    77
    Лавров и Ван И обсудили взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств двух стран. Встреча прошла на полях открывающегося в понедельник саммита АТЭС.
    Керри и Лавров обещают продолжить диалог по Украине
    Керри и Лавров обещают продолжить диалог по Украине 
    06:31 09.11.2014
    167Реакция в мире на события в Украине
    Вашингтон и Москва продолжат диалог по вопросу украинского кризиса. Об этом заявил в Пекине госсекретарь США Джон Керри после переговоров с своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
    Премьер Японии вылетел в Пекин для встречи с главами РФ и КНР
    06:18 09.11.2014
    65
    Синдзо видит свою задачу в том, чтобы создать "механизм, который мог бы воспрепятствовать случайному столкновению" в Восточно-Китайском море и "вернуться к изначальной точке стратегических взаимовыгодных отношений".
    Джон Керри. Арихивное фото
    США и Россия договорились продолжить диалог по Украине - Керри
    11:11 08.11.2014
    562Реакция в мире на события в Украине
    Госсекретарь США Джон Керри выразил надежду на то, что минские договоренности по Украине будут реализованы.
    Ситуация в Сирии
    Лавров: США согласны, что оппозицию Сирии должны представлять разные группы
    09:44 08.11.2014
    78Вооруженный конфликт в Сирии.
    В ходе встречи Лаврова и Керри обсуждалась необходимость возобновления политического процесса переговоров между сирийским правительством и оппозицией.
    Сергей Лавров
    США обещают помочь в урегулировании ближневосточной проблемы - МИД РФ
    09:02 08.11.2014
    104На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    По словам Лаврова, нагнетается конфронтация, применяется сила с обеих сторон - и со стороны Палестины, и со стороны израильтян. Продолжается поселенческая политика правительства Нитаньяху.
    Флаг Канады
    Канада обсудит вопросы терроризма, экономики и торговли на саммите АТЭС
    08:51 08.11.2014
    75
    По словам представителя МИД Канады, страна работает на многосторонней основе на ряде многосторонних форумов, включая АТЭС, чтобы решить глобальную угрозу терроризма.
    Сергей Лавров
    РФ и США будут убеждать Киев выполнять женевские обязательства - Лавров
    08:40 08.11.2014
    506Реакция в мире на события в Украине
    Как отметил Лавров, в женевском заявлении от 17 апреля украинское руководство в лице своего министра обязалось немедленно начать политический процесс, конституционную реформу с участием всех регионов, политических сил.
    Сергей Лавров
    Лавров: РФ против возврата к силовым методам урегулирования в Украине
    08:23 08.11.2014
    168Реакция в мире на события в Украине
    В ходе встречи Кэрри и Лавров также обсудили необходимость выполнения минских договоренностей, которые были достигнуты между руководством Украины и представителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой "республик".
    Сергей Лавров. Архивное фото
    Лавров: власть и ополченцы должны придерживаться соглашения о прекращении огня
    05:48 08.11.2014
    269Реакция в мире на события в Украине
    Глава МИД РФ подчеркнул, что российских военнослужащих на востоке Украины нет, что в свою очередь подтверждается тем, что госдепартамент США не имеет доказательств обратного.
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