Инцидент произошел на территории Швейцарии. Один из истребителей подлетал к российскому самолету настолько близко, что можно было разглядеть не только швейцарский флаг на хвосте, бортовой номер J- 5024, но и лицо пилота.
Политический альянс левых сил "Широкий фронт" и участники различных общественных объединений организовали в Перу акции протеста против визита в страну президента США Барака Обамы и участия Перу в соглашении о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).
Саммит начнется с пленарного заседания, в котором будут участвовать лидеры экономик АТЭС и члены Делового консультативного совета. В этом году проведение саммита омрачает политический скандал в Южной Корее.
Лидеры экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в четверг саммит по вопросам Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), проходивший в столице Филиппин, совместной декларацией.
Синдзо видит свою задачу в том, чтобы создать "механизм, который мог бы воспрепятствовать случайному столкновению" в Восточно-Китайском море и "вернуться к изначальной точке стратегических взаимовыгодных отношений".
Как отметил Лавров, в женевском заявлении от 17 апреля украинское руководство в лице своего министра обязалось немедленно начать политический процесс, конституционную реформу с участием всех регионов, политических сил.
В ходе встречи Кэрри и Лавров также обсудили необходимость выполнения минских договоренностей, которые были достигнуты между руководством Украины и представителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой "республик".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".