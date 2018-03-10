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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ упал в яму с песком в ходе игры в гольф с американским коллегой Дональдом Трампом. Сама игра состоялась в Японии на прошлой неделе, однако видео появилось только сейчас и широко разошлось по соцсетям.