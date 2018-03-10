Среди сценариев начала военных действий на Корейском полуострове столкновение между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Северной Корее, вторжение южнокорейских сил в КНДР, а также ракетный удар Пхеньяна по Японии.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ упал в яму с песком в ходе игры в гольф с американским коллегой Дональдом Трампом. Сама игра состоялась в Японии на прошлой неделе, однако видео появилось только сейчас и широко разошлось по соцсетям.
Обе палаты японского парламента проведут выборы нового премьер-министра страны, который и назначит новых министров. Премьер-министр выбирается большинством голосов из представленных партиями, прошедшими в парламент.
В новом кабмине свои посты сохранили вице-премьер и министр финансов Таро Асо, генеральный секретарь японского правительство Ёсихидэ Суга и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
27 июля лидер оппозиционной Демократической партии Рэнхо менее чем через год после вступления в должность, объявила о своей отставке. Страна погружается в политический кризис и экономический хаос, считают эксперты.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину с тем, "чтобы Китай и Россия заняли более конструктивную позицию в отношении КНДР".
Заседание совета национальной безопасности прошло в канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ в связи с пуском баллистической ракеты Северной Кореей. Перед началом заседания глава правительства заявил о намерении Японии "вместе с США предпринять конкретные шаги".
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник условились добиваться сдерживания "провокационных действий" КНДР. О результатах переговоров журналистам рассказал японский премьер-министр.
По словам японского премьера Синдзо Абэ, правительство готовится к процедуре высадки на берег, предоставлении крова и проверке на предмет того, кто именно должен получить защиту государства в качестве беженца.
С соответствующим заявлением выступил глава японского правительства Синдзо Абэ. По его мнению, необходимо постоянно "рассматривать различные варианты с точки зрения того, что должна предпринять наша страна".
В КНДР прошло новое ракетное испытание, в столице Ирака Багдаде — массовое антиправительственное выступление, Трамп сыграл с Абэ в "дипломатический гольф", а председатель ЕврокомиссииЮнкер не намерен выдвигать свою кандидатуру на второй срок.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".