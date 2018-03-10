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    Синдзо Абэ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 136
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    Эсминец Хамагири Морских сил самообороны Японии. Архивное фото
    Япония озвучила основные сценарии возможной войны с КНДР
    06:50 31.12.2017
    424Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Среди сценариев начала военных действий на Корейском полуострове столкновение между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Северной Корее, вторжение южнокорейских сил в КНДР, а также ракетный удар Пхеньяна по Японии.
    Японский премьер упал в яму в ходе игры в гольф с Трампом. Видео
    Японский премьер упал в яму в ходе игры в гольф с Трампом 
    05:51 11.11.2017
    443
    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ упал в яму с песком в ходе игры в гольф с американским коллегой Дональдом Трампом. Сама игра состоялась в Японии на прошлой неделе, однако видео появилось только сейчас и широко разошлось по соцсетям.
    Конфуз Дональда Трампа во время визита в Японию
    Дональд Трамп оконфузился во время визита в Японию 
    13:22 06.11.2017
    734
    Во время визита в Японию президент США Дональд Трамп стал мишенью для насмешек из-за спешки при традиционном кормлении рыбы в императорском пруду.
    Флаг Японии
    Япония о ситуации с КНДР. Не время диалога ради диалога
    08:31 06.11.2017
    258Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, не время диалога ради диалога, сейчас время оказать максимальное давление на КНДР.
    Рукопожатие Дональда Трампа и Синдзо Абэ
    Трамп и Абэ проводят встречу на высшем уровне в Токио
    07:04 06.11.2017
    77
    Премьер Японии отметил, что намерен обсудить с американским коллегой "международное положение, экономические проблемы и отношения между двумя странами".
    Трамп и Абэ сыграли в гольф
    Трамп лихо сыграл с премьером Японии в гольф 
    18:24 05.11.2017
    229
    Президент США Дональд Трамп сыграл в Японии с премьер-министром этой страны Синдзо Абэ. Видео игры Трамп опубликовал на своей странице в Twitter.
    Флаг Японии
    Кабмин Японии в полном составе ушел в отставку
    03:50 01.11.2017
    217
    Обе палаты японского парламента проведут выборы нового премьер-министра страны, который и назначит новых министров. Премьер-министр выбирается большинством голосов из представленных партиями, прошедшими в парламент.
    Флаг Японии
    Указом императора Японии объявлен роспуск нижней палаты парламента
    06:10 28.09.2017
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    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о намерении распустить нижнюю палату парламента в понедельник, 25 сентября, хотя срок полномочий депутатов истекает только в декабре будущего года.
    Синдзо Абэ
    Премьер Японии сформировал новый кабмин
    09:10 03.08.2017
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    В новом кабмине свои посты сохранили вице-премьер и министр финансов Таро Асо, генеральный секретарь японского правительство Ёсихидэ Суга и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
    Флаг Японии
    Япония погружается в хаос
    09:25 29.07.2017
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    27 июля лидер оппозиционной Демократической партии Рэнхо менее чем через год после вступления в должность, объявила о своей отставке. Страна погружается в политический кризис и экономический хаос, считают эксперты.
    Синдзо Абэ
    Премьер Японии открестился от обвинений в кумовстве
    06:47 24.07.2017
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    Возмущение вызвало то, что друг премьер-министра Синдзо Абэ получил право открыть в своем университете факультет в специальной экономической зоне Окаяме.
    Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
    Абэ попросит Путина занять "более конструктивную" позицию по КНДР
    05:28 04.07.2017
    402Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину с тем, "чтобы Китай и Россия заняли более конструктивную позицию в отношении КНДР".
    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
    Абэ: Япония вместе со всем миром должна убедить КНДР воздержаться от провокаций
    04:30 29.05.2017
    32Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Заседание совета национальной безопасности прошло в канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ в связи с пуском баллистической ракеты Северной Кореей. Перед началом заседания глава правительства заявил о намерении Японии "вместе с США предпринять конкретные шаги".
    Дональд Трамп и Синдзо Абэ . Архивное фото
    Лидеры США и Японии высказались за сдерживание КНДР
    06:25 24.04.2017
    161Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник условились добиваться сдерживания "провокационных действий" КНДР. О результатах переговоров журналистам рассказал японский премьер-министр.
    Синдзо Абэ. Архивное фото
    Абэ: Япония готовится к наплыву беженцев с Корейского полуострова
    05:59 17.04.2017
    298Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам японского премьера Синдзо Абэ, правительство готовится к процедуре высадки на берег, предоставлении крова и проверке на предмет того, кто именно должен получить защиту государства в качестве беженца.
    Флаг КНДР
    Япония предупредила о возможности КНДР ударить ракетами с зарином
    07:09 13.04.2017
    837Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    С соответствующим заявлением выступил глава японского правительства Синдзо Абэ. По его мнению, необходимо постоянно "рассматривать различные варианты с точки зрения того, что должна предпринять наша страна".
    В Японии сошла лавина
    В Японии лавина погребла несколько десятков школьников на горнолыжном курорте 
    17:24 27.03.2017
    152Суперштормы накрыли Европу
    Лавина сошла утром на горнолыжном склоне близ города Насу. В то время на склоне находились, по уточненным данным, около 60 школьников старших классов.
    Дональд Трамп и Синдзо Абэ
    Обзор мировых СМИ: "дипломатический гольф", ракетный пуск Северной Кореи
    13:57 12.02.2017
    535Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    В КНДР прошло новое ракетное испытание, в столице Ирака Багдаде — массовое антиправительственное выступление, Трамп сыграл с Абэ в "дипломатический гольф", а председатель ЕврокомиссииЮнкер не намерен выдвигать свою кандидатуру на второй срок.
    Рукопожатие Дональда Трампа и Синдзо Абэ
    Цепкая хватка: странное рукопожатие Трампа и Абэ 
    15:51 11.02.2017
    3027Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Пользователи сети сразу же обратили внимание на выражение лица японского премьера после окончания традиционного рукопожатия с Дональдом Трампом.
    Дональд Трамп и Синдзо Абэ
    Трамп обещает: мир в Азии и новые меры нацбезопасности в США
    15:42 11.02.2017
    490Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Президент США Дональд Трамп принял в пятницу премьер-министра Японии Синдзо Абэ и пообещал мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе и новые меры по национальной безопасности внутри страны.
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