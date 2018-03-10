Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает около 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из бермудской юридической компании Appleby, охватывающих период свыше 50 лет.
В канадском Эдмонтоне злоумышленник напал с ножом на полицейского после того, как его автомобиль врезался в патрульную машину полиции, и скрылся. В машине у подозреваемого находился флаг террористической группировки ИГИЛ.
Украинский президент считает, что канадский премьер Джастин Трюдо не против отправки миротворцев в его страну, пишут мировые СМИ. Ответит ли Оттава на настойчивые требования Киева направить миротворческие войска на Восток страны?
В ходе переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Петр Порошенко отметил, что надеется на активизацию двусторонней торговли в сельскохозяйственной, информационно-технологической, энергетической и авиакосмической сферах.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили широкий круг двусторонних и международных вопросов, в частности торговлю, климатические изменения, НАТО и ситуацию в Украине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украина и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли в понедельник в Киеве. Подписание состоялось в рамках визита в Киев премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В этот же день поляки почтили память жертв трагедии на Волыни в 1943 г.
Либеральная партия одерживает победу на парламентских выборах в Канаде, одерживая победу в 190 избирательных округах при необходимых 170. В соответствии с законодательством Канады выборы в парламент проводятся по мажоритарной системе - один депутат от одного округа.
Премьер-министр Канады Стивен Харпер принял решение об уходе с поста лидера правящей консервативной партии после ее поражения на состоявшихся в понедельник парламентских выборах. Новым премьер-министром станет Джастин Трюдо.