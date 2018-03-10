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    Джастин Трюдо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 69
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    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
    Трюдо выразил Трампу обеспокоенность по поводу возможных пошлин
    07:23 06.03.2018
    93
    Премьер-министр Канады продемонстрировал свою серьезную обеспокоенность американскому лидеру по поводу предложенных администрацией США пошлин на алюминий и сталь.
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Индию
    В Индии премьер Канады Трюдо оделся "как жених в Бомбее"
    21:11 24.02.2018
    360
    Индийские политики и журналисты иронизируют и критикуют премьер-министра Канады Джастина Трюдо за неподходящий выбор одежды во время официального визита.
    Кортеж премьера Канады попал в аварию в США
    Кортеж премьера Канады попал в аварию в США. Кадры с места ЧП 
    15:29 10.02.2018
    565
    Кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо в ночь на субботу попал в аварию в американской Калифорнии, сам Трюдо не пострадал, сообщает телеканал KABC TV.
    Носки Джастина Трюдо во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе
    Уточки и горох. Премьер Канады показал в Давосе уморительные носки
    14:45 26.01.2018
    727
    В первый день мероприятия фотографы запечатлели премьера в голубых носках в горошек. На следующий день носки Трюдо оказались еще более веселыми - с желтыми утятами.
    Ушедший в отставку министр спорта Канады Кент Хехр
    Министр спорта Канады ушел с поста на фоне обвинений в домогательствах
    05:05 26.01.2018
    84Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    По данным СМИ, канадский премьер-министр Джастин Трюдо передал обязанности министра спорта главе министерства науки Кирсти Дункан на время расследования обвинений против Кента Хехра .
    Военнослужащие ВСУ в вертолете на территории АТО
    Зачем Канада подталкивает Украину к масштабной войне
    13:39 17.12.2017
    6399Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Если военная помощь Киеву будет расти, то обстановка в Восточной Европе будет накаляться, но станут ли США и Канада контролировать ситуацию в Украине и Восточной Европе.
    Трюдо посетил фаст-фуд в Маниле. Видео
    Премьеры тоже любят фастфуд, или Как Трюдо встречали на Филиппинах 
    21:42 12.11.2017
    144
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в воскресенье посетил ресторан быстрого питания в столице Филиппин Маниле, где начались мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН.
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
    Появление премьера Канады произвело фурор на журналисток 
    15:54 11.11.2017
    1544Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо покинул медиа-центр в Дананге, где проходит саммит АТЭС, под восторженные крики журналисток и девушек-волонтеров.
    Документы
    Новое оффшорное досье: Британская монархия, Тиллерсон и лидер Канады
    12:33 06.11.2017
    929"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает около 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из бермудской юридической компании Appleby, охватывающих период свыше 50 лет.
    Полицейский Канады. Архивное фото
    Канада задумалась о пересмотре процедуры получения статуса беженца
    01:59 05.10.2017
    146
    В канадском Эдмонтоне злоумышленник напал с ножом на полицейского после того, как его автомобиль врезался в патрульную машину полиции, и скрылся. В машине у подозреваемого находился флаг террористической группировки ИГИЛ.
    Визит Порошенко в Канаду
    CBC: после США Украина просит помощи у Канады
    14:11 28.09.2017
    489Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Украинский президент считает, что канадский премьер Джастин Трюдо не против отправки миротворцев в его страну, пишут мировые СМИ. Ответит ли Оттава на настойчивые требования Киева направить миротворческие войска на Восток страны?
    Порошенко и Трюдо на встрече
    Безвиз с Канадой для Украины: Порошенко раскрыл детали
    09:47 23.09.2017
    1605
    Как сообщил глава государства Пер Порошенко, власти договорились значительно сократить количество отказов при получении виз. Чтобы визы были на срок действия паспорта.
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
    Трюдо заявил о планах разрешить поставки летального оружия в Украину
    07:44 23.09.2017
    409
    Премьер Канадаы Джастин Трюдо сказал, что канадское правительство внесет Украину в список стран, в которые планируется разрешить экспорт некоторых видов оружия.
    Петр Порошенко и Джастин Трюдо
    Канада работает над снятием запрета на торговлю оружием с Украиной
    03:30 23.09.2017
    169Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    На встрече с украинским президентом Петром Порошенко премьер-министр Канады премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что для начала поставок оружия Украина должна отвечать ряду критериев.
    Переговоры между делегацией Украины и Канады
    Украина и Канада договорились о расширении экономического взаимодействия
    01:23 23.09.2017
    122
    В ходе переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Петр Порошенко отметил, что надеется на активизацию двусторонней торговли в сельскохозяйственной, информационно-технологической, энергетической и авиакосмической сферах.
    Носки канадского премьера снова взволновали сеть
    Носки канадского премьера снова взволновали сеть
    12:03 21.09.2017
    1138
    Канадский премьер-министр Джастин Трюдо появился в носках с изображением персонажа "Звездных войн" на Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорке 20 сентября.
    Саммит G20 в Гамбурге
    Меркель и Трюдо обсудили ситуацию в Украине
    16:02 08.07.2017
    240Протестный Гамбург: итоги саммита G20
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили широкий круг двусторонних и международных вопросов, в частности торговлю, климатические изменения, НАТО и ситуацию в Украине.
    Визит Джастина Трюдо в Киев.Архивное фото
    Трюдо считает неактуальным вопрос о безвизе между Украиной и Канадой
    23:26 27.06.2017
    603Европа открывает для украинцев свои границы
    Канадский премьер-министр подчеркнул, что вопрос безвизового режима между двумя странами поднимается довольно часто, однако "пока об этом речь не идет".
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Меркель показала, в каких носках ходит премьер Канады Трюдо
    05:12 27.05.2017
    593
    В официальном Insgram канцлера Германии Ангелы Меркель появилось забавное фото, на котором она увлеченно рассматривает ноги премер-министра Канады Джастина Трюдо.
    Джастин Трюдо в носках с логотипом НАТО на открытии нового офиса Альянса в Брюсселе
    Премьер Канады показал Меркель розовый носок с логотипом НАТО
    12:59 26.05.2017
    507
    Канлцер Германии Ангела Меркель опубликовала снимок с неофициальной встречи стран НАТО в Брюсселе, на котором запечатлен премьер-министр Канады Джастин Трюдо, демонстрирующий розовый носок.
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    Кортеж премьера Канады попал в аварию в США
    Кортеж премьера Канады попал в аварию в США. Кадры с места ЧП 
    15:29 10.02.2018
    565
    Кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо в ночь на субботу попал в аварию в американской Калифорнии, сам Трюдо не пострадал, сообщает телеканал KABC TV.
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Индию
    В Индии премьер Канады Трюдо оделся "как жених в Бомбее"
    21:11 24.02.2018
    360
    Индийские политики и журналисты иронизируют и критикуют премьер-министра Канады Джастина Трюдо за неподходящий выбор одежды во время официального визита.
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
    Трюдо выразил Трампу обеспокоенность по поводу возможных пошлин
    07:23 06.03.2018
    93
    Премьер-министр Канады продемонстрировал свою серьезную обеспокоенность американскому лидеру по поводу предложенных администрацией США пошлин на алюминий и сталь.
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