По информации пресс-службы Сухопутных войск США в Европе, умерший 21-летний солдат Роберт Джонс из Вейла (Аризона) с апреля 2016 года служил в составе 18-й бригады военной полиции и отвечал за подготовку служебных собак.
Беспилотник взлетел рано утром с авиабазы Сигонелла, которая находится на итальянском острове Сицилия, вошел в воздушное пространство Украины и сделал несколько проходов вдоль линии противостояния Луганской и Донецкой областей.
В сети появилось видео американской военной техники, застрявшей посреди дороги в Польше. Инцидент произошел недалеко от города Любин, когда водитель одного из грузовиков решил съехать на обочину, чтобы проверить тормоза.
По словам президента США Дональда Трама, он намерен построить мир через силу, администрация США полностью перестраивает вооруженные силы. Таким образом, он пояснил, что намерен усилить американскую армию.
Встреча Джозефа Данфорда, Чон Гён Ду и Кацутоси Кавано состоялась в штаб-квартире Тихоокеанского командования американских вооруженных сил на Гавайях. Генералы призвали КНДР "воздержаться от безответственных провокаций, усугубляющих напряженность в регионе".
По словам официального представителя Стратегического командования США Брайана Магуири, сценарий учений предусматривает "различные стратегические угрозы для страны и задействует все возможности STRATCOM" с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В сети появилось видео американской военной техники, застрявшей посреди дороги в Польше. Инцидент произошел недалеко от города Любин, когда водитель одного из грузовиков решил съехать на обочину, чтобы проверить тормоза.
Стороны отметили эффективность двустороннего сотрудничества с британскими коллегами, результатом которого стало проведение совместных программ-тренингов для инструкторов центра в июле, августе и сентябре.
В сети появилось видео американской военной техники, застрявшей посреди дороги в Польше. Инцидент произошел недалеко от города Любин, когда водитель одного из грузовиков решил съехать на обочину, чтобы проверить тормоза.
Американский президент Дональд Трамп безуспешно попытался помочь морскому пехотинцу, потерявшему фуражку из-за порывов ветра. Видео опубликовали различные американские СМИ, а затем оно стало расходиться по социальным сетям.
Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Министерства обороны США разместила на своем канале видео смоделированных образцов бронированной техники с принципиально новыми техническими возможностями.
Взрыв произошел на одном из складов базы снабжения военного объекта. На месте работают пожарные наряды. Министерство обороны США на данный момент пока не располагает информацией о пострадавших при взрыве и пожаре на военной базе.