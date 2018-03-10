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    Вооруженные силы США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 87
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    Подготовка морских пехотинцев США в зимних условиях
    Морские пехотинцы США готовятся зимовать в России и КНДР
    15:57 22.02.2018
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    Корпус морских пехотинцев США проводит тренировки в странах Северной Европы, чтобы догнать своих союзников по уровню подготовки к боям в условиях суровой зимы.
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    Как готовят спецназ США выживать в джунглях (18+) 
    16:51 20.02.2018
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    В Таиланде проводят ежегодные международные военные учения Cobra Gold. Традиционно спецназ США и Таиланда делятся своими методами выживания в джунглях.
    Как инструкторы НАТО обучают украинских военных
    Вступил в силу закон о допуске военных США в Украину
    10:23 30.01.2018
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    По закону, на территорию Украины разрешается допуск военных подразделений США и других государств-членов НАТО в количестве до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой.
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
    В мире началась гонка ядерного вооружения - Мусиенко
    18:15 28.01.2018
    472Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Учитывая то, насколько глобализрованным становится мир, через пять-десять лет стоит ожидать появления ядерного оружия в Египте, считает руководитель Центра военно-правовых исследований.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп провоцирует гонку вооружений, чтобы остаться в истории - политолог
    17:08 28.01.2018
    342Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Политолог-международник Максим Яли отмечает, что одновременным усилением санкций в США добиваются ослабления экономики государства, которое видят своим соперником.
    Пентагон
    Пентагон: военное превосходство США сокращается
    18:41 19.01.2018
    432
    По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, стремительное развитие технологий в условиях нехватки бюджета подрывает возможности Вооруженных сил США.
    Военнослужащий армии США. Архивное фото
    Американский военный скончался в Косово
    21:43 09.01.2018
    123
    По информации пресс-службы Сухопутных войск США в Европе, умерший 21-летний солдат Роберт Джонс из Вейла (Аризона) с апреля 2016 года служил в составе 18-й бригады военной полиции и отвечал за подготовку служебных собак.
    Беспилотник США RQ-4 Global Hawk
    Самолет-разведчик и беспилотник США снова облетали Крым и Донбасс
    21:30 09.01.2018
    741Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Беспилотник взлетел рано утром с авиабазы Сигонелла, которая находится на итальянском острове Сицилия, вошел в воздушное пространство Украины и сделал несколько проходов вдоль линии противостояния Луганской и Донецкой областей.
    Главком войск США и НАТО в Европе Кертис Скапаротти
    Главком войск США в Европе встретится с военным руководством России
    04:53 08.01.2018
    273США - Россия: санкции преткновения
    По информации СМИ, встреча главкома войск США и НАТО в Европе Кертиса Скапаротти и начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова мпройдет "позднее в этом месяце в Баку".
    В Тихом океане черепаха запуталась в тюках с кокаином на 70 млн долларов 
    14:07 21.12.2017
    374
    Подразделение Вооруженных сил США спасло в Тихом океане морскую черепаху, запутавшуюся в свертках с кокаином стоимостью в 70 миллионов долларов, связанных между собой.
    Танки грязи испугались: американская военная техника застряла в Польше. Видео
    Мощная бронетехника США не справилась с польскими дорогами 
    03:32 11.12.2017
    771НАТО: надо или не надо?
    В сети появилось видео американской военной техники, застрявшей посреди дороги в Польше. Инцидент произошел недалеко от города Любин, когда водитель одного из грузовиков решил съехать на обочину, чтобы проверить тормоза.
    Американский авианосец Теодор Рузвельт. Архивное фото
    США могут проиграть потенциальную войну с Россией и Китаем - исследование
    05:45 10.12.2017
    1562США - Россия: санкции преткновения
    Согласно исследованию американского центра Rand, Соединенные Штаты не обладают достаточными средствами для того, чтобы справляться с основными вызовами в Европе и Восточной Азии.
    Бронетанковые подразделения США на стрельбах в Латвии
    В США выделят рекордные суммы на "сдерживание России" в Европе
    04:51 09.11.2017
    727
    Согласно проекту военного бюджета США, 4,6 миллиарда долларов выделяется на инициативу по сдерживанию России в Европе, чтобы укрепить уверенность союзников по НАТО и усилить позиции США.
    Трамп сделал резкое заявление в Южной Корее
    Трамп сделал резкое заявление в Южной Корее
    04:57 08.11.2017
    1181Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам президента США Дональда Трама, он намерен построить мир через силу, администрация США полностью перестраивает вооруженные силы. Таким образом, он пояснил, что намерен усилить американскую армию.
    Пентагон
    Главы генштабов США, Южной Кореи и Японии обратились к КНДР
    06:51 30.10.2017
    954Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Встреча Джозефа Данфорда, Чон Гён Ду и Кацутоси Кавано состоялась в штаб-квартире Тихоокеанского командования американских вооруженных сил на Гавайях. Генералы призвали КНДР "воздержаться от безответственных провокаций, усугубляющих напряженность в регионе".
    Стратегический американский бомбардировщик B-52
    В США стартуют учения стратегических ядерных сил
    05:52 30.10.2017
    251
    По словам официального представителя Стратегического командования США Брайана Магуири, сценарий учений предусматривает "различные стратегические угрозы для страны и задействует все возможности STRATCOM" с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени.
    Пентагон
    Военнослужащий США погиб во время учений на базе Форт-Брэгг
    04:59 15.09.2017
    121
    Официальный представитель Командования специальными операциям Сухопутных сил ВС США Роберт Бокхолт сообщил, что в результате инцидента также получили ранения 7 военнослужащих.
    Американские солдаты. Архивное фото
    Личные данные военных и разведчиков США оказались в открытом доступе
    07:25 07.09.2017
    5615
    Согласно американским СМИ, в течение нескольких месяцев в свободном доступе могли находиться тысячи файлов с персональными данными военнослужащих армии США и сотрудников разведки.
    Пентагон
    Пентагон на неопределенный срок продлил службу трансгендеров в армии
    05:55 30.08.2017
    147
    Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что созовет экспертную комиссию, которая разработает методы реализации решения президента Дональда Трампа.
    Американские солдаты. Архивное фото
    Военнослужащий США погиб в Афганистане в ходе спецоперации против ИГ
    05:53 17.08.2017
    53Военная кампания против "Исламского государства"
    В штабе операции "Решительная поддержка" сообщили, что военнослужащий США погиб от ран, полученных в среду в ходе совместной операции американских и афганских войск на востоке Афганистана.
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    Военные учения по выживанию в джунглях
    Как готовят спецназ США выживать в джунглях (18+) 
    16:51 20.02.2018
    974
    В Таиланде проводят ежегодные международные военные учения Cobra Gold. Традиционно спецназ США и Таиланда делятся своими методами выживания в джунглях.
    Подготовка морских пехотинцев США в зимних условиях
    Морские пехотинцы США готовятся зимовать в России и КНДР
    15:57 22.02.2018
    615
    Корпус морских пехотинцев США проводит тренировки в странах Северной Европы, чтобы догнать своих союзников по уровню подготовки к боям в условиях суровой зимы.
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