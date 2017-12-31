Япония озвучила основные сценарии возможной войны с КНДР

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Япония изучает перспективы полномасштабной войны на Корейском полуострове, сообщает агентство Киодо.

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Вопрос рассматривается в рамках Совета национальной безопасности с участием премьер-министра страны Синдзо Абэ. Ожидается, что японское руководство обсудит действия, которые будут предприняты Силами самообороны в случае обострения ситуации на Корейском полуострове. Агентство также подчеркивает, что Япония получит право задействовать механизм коллективной безопасности и получить военную поддержку от США в случае начала войны на полуострове.

Кроме того, японское правительство, как пишет Киодо, рассматривает на сегодняшний день несколько возможных сценариев начала военных действий на Корейском полуострове, среди которых столкновение между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Северной Корее, вторжение южнокорейских сил в КНДР, а также ракетный удар Пхеньяна по Японии.

Ситуация на Корейском полуострове за последний год резко обострилась. Северокорейское руководство проводило многократные ракетные пуски, а также осуществила ядерное испытание в начале сентября. Действия КНДР вызвали серьезную критику со стороны международного сообщества, которое стремиться надавить на Пхеньян путем международных санкций. В самой Северной Корее назвали санкции ООН, принятые в последний месяц 2017 года, "актом войны". США, в свою очередь, реагируя на провокации северокорейской стороны, не исключают возможность военного решения вопроса.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.