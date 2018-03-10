Крупные чиновники и политики в Украине привыкли к безответственности и безнаказанности – любой провал можно списать на происки врагов, а самому либо тихонько уйти с должности, либо вовсе, когда уляжется скандал, продолжать занимать пост.
Экс-премьер-министр Украины заявил, что "нынешнее решение Стокгольмского арбитража прекрасный сигнал некоторым европейским коллегам, которые безответственно потворствуют России в строительстве "Северного потока-2".
Заявление премьера Украины о желании участвовать в парламентских выборах без уточнения политической силы заставило задуматься: начал ли Гройсман сольную политическую карьеру или решил переметнуться из БПП в "Народный фронт".
Украинские власти настолько крепко подсели на кредитную иглу Запада, что едва не довели страну до дефолта. Премьер Гройсман признал, что страна не может жить без международных кредитов, а значит, власти будут безропотно выполнять то, что велят им западные банкиры.
В процессе по делу экс-президента Виктора Януковича в ходе допросов свидетелей обвинения прозвучали целый ряд откровений, которые фактически дискредитируют нынешнюю власть, отметил политолог Михаил Погребинский.
Лидером антирейтинга стал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, у него показатель достиг -81%. Следом за ним идут секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков и генеральный прокурор Юрий Луценко.
Хотя позиция защиты в суде по делу Виктора Януковича выглядит убедительнее, украинский суд может осудить экс-президента. Однако некоторые чиновники уже наговорили достаточно для того, чтобы приговор был отменен Европейским судом по правам человека.
Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк считает, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", откроет путь к принятию решения СБ ООН о введении миротворцев.
Со времен Революции достоинства борьба коррупцией в правительстве Украины не прекращается, но в последнее время она немного буксует, пишут мировые СМИ. Поможет ли Киеву новый подход к искоренению коррупции: модель "сэндвич"?
СМИ сообщают, что Яценюк продал свою долю в телеканале за 1,5 миллиона долларов, а купил он ее же всего четыре месяца назад за 135 тысяч долларов. Разница – 11 раз. Даже вооруженное ограбление не дает такой доходности, отмечает юрист Андрей Портнов.
Согласно заявлению телеканала "Эспрессо", отчуждение долей Арсения Яценюка и Инны Аваковой в уставном капитале в пользу иностранной компании Atmosphere Entertainment не повлияет на редакционную политику.
Ольга Лаппо назвала сообщения о "недействительном паспорте" Яценюка или якобы обнаруженных во время таможенного контроля 50 тыс. долларов наличными "бредом" и "выдумками". По ее словам, официальных или деловых встреч не планируется.
Пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо сообщила, что его задержали на паспортном контроле, но через десять минут все выяснили и пропустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинские власти настолько крепко подсели на кредитную иглу Запада, что едва не довели страну до дефолта. Премьер Гройсман признал, что страна не может жить без международных кредитов, а значит, власти будут безропотно выполнять то, что велят им западные банкиры.
Заявление премьера Украины о желании участвовать в парламентских выборах без уточнения политической силы заставило задуматься: начал ли Гройсман сольную политическую карьеру или решил переметнуться из БПП в "Народный фронт".
Экс-премьер-министр Украины заявил, что "нынешнее решение Стокгольмского арбитража прекрасный сигнал некоторым европейским коллегам, которые безответственно потворствуют России в строительстве "Северного потока-2".
Крупные чиновники и политики в Украине привыкли к безответственности и безнаказанности – любой провал можно списать на происки врагов, а самому либо тихонько уйти с должности, либо вовсе, когда уляжется скандал, продолжать занимать пост.
Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк считает, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", откроет путь к принятию решения СБ ООН о введении миротворцев.
Утром во вторник в Василькове в здании школы обрушилась капитальная стена. Из школы эвакуировали всех учеников и сотрудников. Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина заявил, что выяснять, кто виноват в обрушении стены в школе, будет специальная комиссия.
Вице-президент США Джозеф Байден считает, что в настоящее время будущее Украины зависит от "украинского лидерства и от украинского политикума", сообщил бывший премьер-министр Арсений Яценюк, который находится в Вашингтоне.
В четверг, 2 июня, президент Петр Порошенко, а также бывший премьер-министр Арсений Яценюк прибыли на заседание Верховной Рады Украины, чтобы присутствовать на принятии изменений в Конституцию в части судебной реформы.
Глава государства пригласил на концерт "военнослужащих, находящихся на лечении в "Главном военном клиническом госпитале", а первая леди – особых детей, которые для удобства смотрели концерт из президентской ложи".
Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Арсения Яценюка и утвердила спикера парламента Владимира Гройсмана новым главой Кабинета министров. В этот же день Парубий стал спикером Рады, а первым вице-спикером Ирина Геращенко.
По улице Шелковичной в компании подавшего в отставку премьера Арсения Яценюка по тротуару неспешно прогуливались его однопартийцы Андрей Иванчук и глава МВД Арсен Аваков. Чиновников сопровождала многочисленная охрана.
Министр обороны Украины Степан Полторак наградил оружием главу правительства Арсения Яценюка, секретаря СНБО Александра Турчинова, соцсети оперативно отреагировали на данное событие серией фотожаб, лучшие из которых публикует РИА Новости Украина.
Во вторник в Харьков с официальным визитом прибыли премьер-министр Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков, где приняли участие в инструктаже личного состава групп быстрого реагирования патрульной полиции на площади Свободы.
Премьер-министр Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков прибыли во вторник в Харьков с официальным визитом, где приняли участие в инструктаже личного состава групп быстрого реагирования патрульной полиции на площади Свободы.
Число участников митинга у здания Рады с требованием отставки премьера Яценюка увеличилось до приблизительно 800 человек. С утра у здания парламента собралось несколько сотен человек под флагами партии "Свобода" с требованием отставки Яценюка.
В среду премьер-министр Арсений Яценюк принял участие в заседании совместной коллегии Министерства внутренних дел Украины и Министерства юстиции Украины "От новой полиции к новой юстиции и безопасности граждан".
В пятницу, 5 февраля, в Верховной Раде прошел "час правительства". У нардепов так много накопилось вопросов к членам Кабмина, что спикер парламента Владимир Гройсман предложил в будущем продлить встречу министров с народными избранниками.
В ходе выступления премьер-министр Арсений Яценюк заявил о единстве правительство. После Кабмина в Раду пришла глава Нацбанка Валерия Гонтарева, деятельность которой подвергается острой критике со стороны парламентариев.
В Украине в течение года произошел целый ряд политических скандалов: премьера Яценюка снесли с трибуны в Раде, Аваков переругался с Саакашвили на глазах президента, депутата Мосийчука арестовали прямо в парламенте.
Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна спровоцировал потасовку в парламенте во время часа вопросов к правительству. Нардеп в ходе выступления премьера подошел к трибуне, вручил Яценюку букет красных роз, после чего обхватил премьера руками сзади и вынес с трибуны.
Около 800 в пятницу у здания парламента провели акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Арсения Яценюка. На площади возле парламента собрались активисты партий "Всеукраинское объединение "Свобода", "5.10" и Партии местного самоуправления.
Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна спровоцировал потасовку в парламенте во время часа вопросов к правительству. Нардеп в ходе выступления Яценюка подошел к трибуне, вручил ему букет красных роз, после чего вынес с трибуны.
В ходе выступления в Верховной Раде Байден заявил, что Украина ведет историческую борьбу против коррупции, еще не все сделано. Он также добавил, что США будут осуществлять давление на Россию, пока она не выполнит минские договоренности.
Вице-президент Соединенных штатов Джо Байден в понедельник начал свой визит в Украину. Байден вначале провел встречу с мэром Киева Виталием Кличко, а потом пообщался с народными и депутатами и общественными активистами.
Яценюк и представитель ЕБРР подписали соглашение между банком и украинским правительством. Еще одним подписанным документом стало кредитное соглашение на 300 млн долларов между компанией "Нафтогаз Украины" и Европейским банком реконструкции и развития.
Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк считает, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", откроет путь к принятию решения СБ ООН о введении миротворцев.
В интернете опубликовано видео с первой реакцией президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и экс-премьера Арсения Яценюка на решение Европарламента по предоставлению безвизового режима Украине.
Бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что спикер парламента и фракция "Народный фронт" выступили с позицией относительно необходимости введения визового режима с РФ. По его мнению, "настало время отрезать" (на видео с 4-й минуты).
Госдума РФ, выборы которой состоятся 18 сентября, будет нелегитимным органом, так как выборы запланированы на территории "аннексированного Крыма". Об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк во время встречи YES (с 4-й минуты).
Сотрудники Нацполиции помогли премьер-министру Арсению Яценюку без пробок добраться на увольнение в Раду, сообщают СМИ. Во вторник парламент проголосует за отставку Яценюка, и в Раде будет создана коалиция.
Говоря об отставке премьер-министра Арсения Яценюка, депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко отметил, что теперь президент получит больше власти и больше полномочий для своей команды, а фракция премьера готова продолжить с ним работу.
Политическая система Украины требует радикальной реформы, которая должна урегулировать отношения между президентом, правительством и парламентом, заявил премьер-министр Арсений Яценюк в ходе воскресного обращения к гражданам.
Ранее СМИ сообщали, что Яценюк согласился уйти с поста премьер-министра, выдвинув ряд требований. По данным источников, соответствующее заявление Яценюк может сделать уже на очередном заседании Кабмина в среду.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Минсоцполитики срочно подготовить постановление Кабинета министров о повышении социальных стандартов на 6%, которое будет предусматривать автоматическое повышение зарплат и пенсий без лишних бюрократических процедур.
Политический эксперт Михаил Павлив на заседании клуба политологов в редакции РИА Новости Украина заявил, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк выйдет из украинского политического поля на несколько лет.
С 1 мая социальные стандарты в Украине будут повышены на 6%. Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк рассказал в программе "10 минут с премьер-министром". "В целом в этом году мы планируем повысить социальные стандарты на 12%", - заявил он.
Нынешний политический кризис в Украине – искусственный. Об этом в ходе "10 минут с премьером" заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. "Это не только мое мнение, а и мнение других специалистов", – сказал глава правительства.
Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что правительство Украины планирует в 2016 году отремонтировать и построить 1,7 тысячи километров дорог, открыть 100 опорных школ и закупить до 1 сентября тысячу школьных автобусов.
Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник принял два постановления - о создании Государственного бюро расследований и о назначении персонального состава конкурсной комиссии по выбору директора организации.
Премьер Украины Арсений Яценюк призвал президента страны и парламент представить альтернативную программу реформ и новый состав Кабмина, либо поддержать уже предложенную программу и нынешний состав правительства.
Совещание Кабинета министров Украины началось в 16.00. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о необходимости переформатирования коалиции в Верховной Раде и внесении изменений в коалиционное соглашение.
Лидер фракции БПП Юрий Луценко отметил, что "несмотря на бодрые заверения премьер-министра о том, что они будут работать "один за всех и все за одного", пришли и уйдут одной командой, эту команду придется менять".
Число участников митинга у здания Рады с требованием отставки премьера Яценюка увеличилось до приблизительно 800 человек. С утра у здания парламента собралось несколько сотен человек под флагами партии "Свобода" с требованием отставки Яценюка.
Российские пранкеры Вован и Лексус, известные телефонными розыгрышами ряда артистов и политиков, сообщили, что побеседовали с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, представившись первыми лицами Украины.
На Youtube-канале главы правительства Арсения Яценюка обнародован очередной выпуск "10 минут с премьер-министром Украины". В нем глава Кабмина затронул тему политического конфликта, разразившегося на этой неделе.
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман эмоционально ответил премьер-министру Арсению Яценюку, который обвинил парламент в затягивании принятия законов необходимых для реформирования экономики Украины.
Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Арсения Яценюка и утвердила спикера парламента Владимира Гройсмана новым главой Кабинета министров. Оба вопроса были проголосованы одним постановлением, которое поддержали 257 нардепов.
По данным социологической группы "Рейтинг", партии "Народный фронт" премьер-министра Арсения Яценюка доверяют менее 1% граждан. Больше о политических предпочтениях украинцев смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Сразу несколько парламентских фракций потребовали от Кабинета министров предоставить в Верховную Раду отчет о деятельности правительства. Голосование за принятие отчета может стать поводом для отставки правительства Арсения Яценюка.
Акционерами второй ветки "Северного потока", кроме "Газпрома", стали BASF, E.ON, ENGIE, OMV и Royal Dutch Shell. Введение газопровода в эксплуатацию грозит Украине потерей 2 миллиардов долларов ежегодно.
После переговоров с комитетом кредиторов глава Минфина и глава Кабмина объявили, что "дефолт не состоится". Яресько и Яценюк сообщили, что дата выплат перенесена на 4 года, сумма сокращена на 3,6 миллиарда долларов.