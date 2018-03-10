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    Арсений Яценюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3469
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    Портфели. Архивное фото
    Почему чиновники и политики в Украине никогда ни в чем не виноваты?
    08:51 06.03.2018
    931Политический кризис: страна в тупике
    Крупные чиновники и политики в Украине привыкли к безответственности и безнаказанности – любой провал можно списать на происки врагов, а самому либо тихонько уйти с должности, либо вовсе, когда уляжется скандал, продолжать занимать пост.
    Петр Порошенко и Арсений Яценюк. Архивное фото
    Онищенко объяснил, почему Порошенко хотел отстранить Яценюка от власти
    04:57 03.03.2018
    3161Политический кризис: страна в тупике
    Опальный нардеп Александр Онищенко объяснил желание президента отстранить Арсения Яценюка от власти тем, что в 2014 году под контролем его команды "находились все финансовые потоки".
    Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания СНБО, 20 июля 2015 г.
    Порошенко поблагодарил правительство Яценюка за начало суда в Стокгольме
    16:45 01.03.2018
    156
    Президент Украины посвятил часть выступления на Совете национальной безопасности итогам решения Стокгольмского арбитража. Он считает, что бывший глава правительства заслуживает благодарности.
    Арсений Яценюк
    Яценюк о решении Стокгольмского арбитража: это очередное поражение Кремля
    02:37 01.03.2018
    1583Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Экс-премьер-министр Украины заявил, что "нынешнее решение Стокгольмского арбитража прекрасный сигнал некоторым европейским коллегам, которые безответственно потворствуют России в строительстве "Северного потока-2".
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Куда катится Гройсман?
    18:19 28.02.2018
    1889
    Заявление премьера Украины о желании участвовать в парламентских выборах без уточнения политической силы заставило задуматься: начал ли Гройсман сольную политическую карьеру или решил переметнуться из БПП в "Народный фронт".
    Владимир Гройсман и Арсений Яценюк. Архивное фото
    По самые помидоры. Гройсман и Яценюк вогнали Украину в долги
    13:50 17.02.2018
    9236Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Украинские власти настолько крепко подсели на кредитную иглу Запада, что едва не довели страну до дефолта. Премьер Гройсман признал, что страна не может жить без международных кредитов, а значит, власти будут безропотно выполнять то, что велят им западные банкиры.
    Арсений Яценюк (в центре) в США
    "Отстаивать Украину". Яценюк признался, зачем ездил в Вашингтон
    01:57 08.02.2018
    279
    По словам бывшего премьер-министра, "США поддерживали и продолжают поддерживать Украину, твердо стоя на принципах территориальной целостности нашего государства".
    Михаил Погребинский
    Погребинский: лидерам Майдана уже можно начинать беспокоиться
    18:27 27.01.2018
    99080Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В процессе по делу экс-президента Виктора Януковича в ходе допросов свидетелей обвинения прозвучали целый ряд откровений, которые фактически дискредитируют нынешнюю власть, отметил политолог Михаил Погребинский.
    Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Арсен Аваков на коллегии МВД
    Яценюк, Аваков, Турчинов и Луценко лидируют в рейтинге недоверия украинцев
    14:27 23.01.2018
    685
    Лидером антирейтинга стал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, у него показатель достиг -81%. Следом за ним идут секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков и генеральный прокурор Юрий Луценко.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    Суд над Януковичем. Почему развязался язык Яценюка, Дещицы, Авакова?
    18:34 19.01.2018
    5683Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Хотя позиция защиты в суде по делу Виктора Януковича выглядит убедительнее, украинский суд может осудить экс-президента. Однако некоторые чиновники уже наговорили достаточно для того, чтобы приговор был отменен Европейским судом по правам человека.
    Яценюк: мы не отдадим свои территории и не поддадимся российскому шантажу. Видео
    Яценюк: закон о реинтеграции позволит ввести миротворцев в Донбасс 
    14:16 18.01.2018
    1626Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк считает, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", откроет путь к принятию решения СБ ООН о введении миротворцев.
    Арсений Яценюк
    Яценюк о законе по Донбассу: тест для правящей коалиции
    20:45 15.01.2018
    839Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк отметил, что весь парламент должен объединиться для того, чтобы этот закон был принят.
    Митинг Свободы и УКРОПа под Радой 8 декабря 2015
    The Washington Post: как политики и олигархи грабят Украину
    10:54 15.01.2018
    1277
    Со времен Революции достоинства борьба коррупцией в правительстве Украины не прекращается, но в последнее время она немного буксует, пишут мировые СМИ. Поможет ли Киеву новый подход к искоренению коррупции: модель "сэндвич"?
    Арсен Аваков и Арсений Яценюк. Архивное фото
    Портнов: Яценюк и Аваков пошли по пути Януковича
    07:05 04.01.2018
    5081
    СМИ сообщают, что Яценюк продал свою долю в телеканале за 1,5 миллиона долларов, а купил он ее же всего четыре месяца назад за 135 тысяч долларов. Разница – 11 раз. Даже вооруженное ограбление не дает такой доходности, отмечает юрист Андрей Портнов.
    Арсен Аваков и Арсений Яценюк
    Стало известно, сколько Яценюк и Аваков заработали на продаже телеканала
    10:59 31.12.2017
    1063
    Cупруга главы МВД Украины Арсена Авакова продала свою 40-процентную долю телеканала "Эспрессо" американской компании почти за 2 миллиона долларов США.
    Арсен Аваков и Арсений Яценюк. Архивное фото
    Стало известно, кому Яценюк и жена Авакова отдали телеканал "Эспрессо"
    23:32 30.12.2017
    1306
    Согласно заявлению телеканала "Эспрессо", отчуждение долей Арсения Яценюка и Инны Аваковой в уставном капитале в пользу иностранной компании Atmosphere Entertainment не повлияет на редакционную политику.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Стали известны новые данные вокруг задержания Яценюка в Женеве
    01:25 25.12.2017
    1816
    Ольга Лаппо назвала сообщения о "недействительном паспорте" Яценюка или якобы обнаруженных во время таможенного контроля 50 тыс. долларов наличными "бредом" и "выдумками". По ее словам, официальных или деловых встреч не планируется.
    Арсений Яценюк
    Хроника 23 декабря: задержание Яценюка, "Нацкорпус" против коммунистов
    10:57 24.12.2017
    3054
    В аэропорту Женевы задержали экс-премьера Яценюка, главы Германии и Франции просят РФ вернуть своих офицеров в СЦКК, а в Киеве радикалы сорвали съезд молодежного крыла украинских коммунистов.
    Арсений Яценюк
    МВД прокомментировало задержание Яценюка
    08:28 24.12.2017
    12920
    По данным МВД, никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола - не существует.
    Арсений Яценюк
    Соцсети бурно обсуждают задержание Яценюка в Женеве
    02:53 24.12.2017
    2799
    Пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо сообщила, что его задержали на паспортном контроле, но через десять минут все выяснили и пропустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете.
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Владимир Гройсман и Арсений Яценюк. Архивное фото
    По самые помидоры. Гройсман и Яценюк вогнали Украину в долги
    13:50 17.02.2018
    9236
    Украинские власти настолько крепко подсели на кредитную иглу Запада, что едва не довели страну до дефолта. Премьер Гройсман признал, что страна не может жить без международных кредитов, а значит, власти будут безропотно выполнять то, что велят им западные банкиры.
    Петр Порошенко и Арсений Яценюк. Архивное фото
    Онищенко объяснил, почему Порошенко хотел отстранить Яценюка от власти
    04:57 03.03.2018
    3161
    Опальный нардеп Александр Онищенко объяснил желание президента отстранить Арсения Яценюка от власти тем, что в 2014 году под контролем его команды "находились все финансовые потоки".
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Куда катится Гройсман?
    18:19 28.02.2018
    1889
    Заявление премьера Украины о желании участвовать в парламентских выборах без уточнения политической силы заставило задуматься: начал ли Гройсман сольную политическую карьеру или решил переметнуться из БПП в "Народный фронт".
    Арсений Яценюк
    Яценюк о решении Стокгольмского арбитража: это очередное поражение Кремля
    02:37 01.03.2018
    1583
    Экс-премьер-министр Украины заявил, что "нынешнее решение Стокгольмского арбитража прекрасный сигнал некоторым европейским коллегам, которые безответственно потворствуют России в строительстве "Северного потока-2".
    Портфели. Архивное фото
    Почему чиновники и политики в Украине никогда ни в чем не виноваты?
    08:51 06.03.2018
    931
    Крупные чиновники и политики в Украине привыкли к безответственности и безнаказанности – любой провал можно списать на происки врагов, а самому либо тихонько уйти с должности, либо вовсе, когда уляжется скандал, продолжать занимать пост.
    Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания СНБО, 20 июля 2015 г.
    Порошенко поблагодарил правительство Яценюка за начало суда в Стокгольме
    16:45 01.03.2018
    156
    Президент Украины посвятил часть выступления на Совете национальной безопасности итогам решения Стокгольмского арбитража. Он считает, что бывший глава правительства заслуживает благодарности.
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