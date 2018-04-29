Сидите и не тявкайте. Свобода слова, но власть критиковать нельзя

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Власти с нарастающей волной недовольства у украинцев пытаются обезопасить себя от критики в этот последний год перед выборами. И если раньше уголовной ответственностью за несогласие с политикой действующей власти запугивали рядовых украинцев, то сегодня очередь дошла и до аппарата чиновников. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

Развели тут демократию

На днях депутаты горсовета Днепра решили принять "кодекс поведения" работников. Утвержденными нормами, в частности, сотрудникам горсовета запрещается критиковать деятельность президента и правительства.

"Работникам горсовета запрещается критиковать деятельность президента Украины, кабинета министров Украины, должностных лиц местного самоуправления и давать оценку выступлениям лиц самоуправления горсовета Днепра в средствах массовой информации. Запрещается создавать и распространять материалы, которые имеют ложные сведения и анализ", — пишут местные СМИ.

Также сотрудникам запрещено появляться на рабочем месте и в общественных местах в нерабочее время в нетрезвом состоянии. Они должны быть вежливыми в общении и придерживаться общепризнанных этических норм, одеваться опрятно, а их одежда должна соответствовать общепринятым нормам приличия. Женщинам разрешены костюмы классического кроя, состоящие из жакета и юбки до середины колена, брюки или брючные костюмы, закрытые платья. Исключены глубокие декольте, узкие и короткие юбки и юбки с глубокими разрезами, прозрачные платья и блузы.

В кодексе также есть запрет "писать посты в соцсетях, находясь в пьяном виде". Наряду с этим, согласно принятым правилам, чиновники должны быть честными и работать в интересах территориальной общины.

При этом контролировать соблюдение кодекса будет специально созданная для этого комиссия, как в лучших традициях совка. Те же работники, которые нарушили кодекс, будут нести дисциплинарную ответственность, а сами нарушения являются основанием для расторжения трудового договора.

Мэр города Борис Филатов в своей традиционной экспрессивной манере объяснил запрет на критику президента и Кабмина.

"Развели демократию. И "партию и правительство" из тёплых кабинетов вам тоже проклинать запрещается. И вообще, всем кому не нравится работать под моим руководством — могут идти на выход. Только ни одна падла заявление сама самостоятельно так и не написала. Видать, не такие уж и плохие условия труда", — аргументировал городской глава на своей странице в Facebook.

За критику — в тюрьму

Собственно, инициатива депутатов в Днепре для нынешней Украины не так уж и нова. Ранее подобные идеи (и некоторые одобренные) выдвигались и в Верховной Раде, и в Кабмине.

Так, в 2015 году народный избранник "Народного фронта" от округа Бахмута (бывший Артемовск Донецкой области) Константин Матейченко внес в парламент законопроект №2225 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно защиты и сохранения авторитета государства). Документ и журналисты, и общественность назвали "законом о критике власти".

В документе предлагалось дополнить Уголовный кодекс статьей 339-1 "Умышленные действия по подрыву авторитета государства и его органов власти", что определяет и квалифицирует преступность действий, направленных на подрыв авторитета государства и его органов. Этой статьей предполагалось наказание исправительными работами на срок до двух лет или арестом до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

После бурной негативной реакции в обществе Матейченко отозвал проект закона, заявив, правда, что в документе есть неправильно выписанная норма, которая может трактоваться двояко. Также он пытался неуклюже оправдаться, что никоим образом не предусматривал уголовного наказания за любую критику власти.

Уже в начале 2016 года Арсений Яценюк, который на тот момент занимал пост премьер-министра решил также обезопасить себя от любых проявлений гражданского недовольства. Так, правительство тогда приняло постановление №65 "О правилах этического поведения госслужащих", согласно которому для государственных служащих был введен запрет каким-либо образом критиковать действия власти.

"Чиновники должны служить государству и обществу, придерживаться достойного поведения, быть добропорядочными и добросовестными, лояльными, придерживаться политической нейтральности, прозрачности и подотчетности", — заявляли в Кабмине.

Под лояльностью подразумевалось "воздержание от любых проявлений публичной критики деятельности государственных органов, их должностных лиц". Впрочем, это постановление Кабмина, без сомнений, также вызвало негативную реакцию как у общественности, так и у представителей политикума. Тогда распространенными были заявления, что во время войны власть не критикуют. Тех же, кто и сегодня открыто подвергает критике слуг народа, называют "зрадофилами", а то и вовсе "пособниками Кремля".

В этой связи стоит напомнить, что еще до Майдана, в 2012 году в Верховной Раде, где тогда доминировали регионалы, был принят похожий закон. Согласно документу, журналистам грозили тюремные сроки до пяти лет за "клевету" в адрес власти, что вызвало шквал возмущения и у тех, кто позднее оказался в мягких министерских креслах.

Копам слова не давали

В 2016 году не осталось в стороне и Министерство внутренних дел, которое уже несколько лет возглавляет соратник Яценюка по "Народному фронту" Арсений Аваков. Так, в профильном ведомстве создали Правила этического поведения сотрудников.

Согласно этим Правилам, полицейские обязаны воздерживаться от любых проявлений публичной критики деятельности государственных органов, их должностных лиц. Полицейским необходимо проявлять политическую нейтральность. Также полиции запретили публично показывать политические взгляды и симпатии и использовать символику политических партий во время службы.

Кроме того, правоохранителям надо способствовать "формированию положительного имиджа Украины и менять философию отношения к бизнесу", согласно которой сотрудники МВД являются центром безопасности и гарантами неприкосновенности для законопослушных предпринимателей при ведении ими хозяйственной деятельности.

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По Правилам этического поведения, деятельность сотрудников МВД должна базироваться на принципах служения государству и обществу, вежливости и соблюдения высокой культуры общения и недопустимости использования государственного имущества в личных целях.

По данным материалов открытых источников интернет