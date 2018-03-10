Премьер-министр Яценюк и министр финансов Яресько ввели украинское общество в заблуждение – Верховная Рада должна назначить независимую экспертизу договоренностей Минфина о реструктуризации части госдолга, считает экс-министр экономики Виктор Суслов.
МВФ и Министерство финансов Украины отмечают "конструктивный тренд" в переговорах с комитетом кредиторов по реструктуризации госдолга. Артем Шевалев считает прогрессом то, что кредиторы сейчас не могут торговать ценными бумагами Украины.
Переговоры между Специальным комитетом кредиторов Украины, представителями украинского правительства и МВФ завершились в Вашингтоне согласованием позиций сторон по вопросу реструктуризации госдолга Украины.
Украина не согласна с рядом принципов реструктуризации задолженности, которые передал Комитет кредиторов, состоящих из пяти крупнейших держателей евробондов Украины на общую сумму порядка 10 миллиардов долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".