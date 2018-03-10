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    Franklin Templeton

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Митинг под Кабмином
    Суслов: в Кабмине пытаются продать будущие доходы Украины на 25 лет вперед
    10:44 02.09.2015
    980Списание госдолга Украины кредиторами
    Премьер-министр Яценюк и министр финансов Яресько ввели украинское общество в заблуждение – Верховная Рада должна назначить независимую экспертизу договоренностей Минфина о реструктуризации части госдолга, считает экс-министр экономики Виктор Суслов.
    Наталия Яресько. Архивное фото
    Минфин: переговоры о реструктуризации долгов продолжаются по телефону
    13:24 19.08.2015
    1224Списание госдолга Украины кредиторами
    По словам Игоря Уманского, Наталия Яресько уже вернулась из США, где проходила встреча с комитетом кредиторов. Дальнейшие консультации проходят в телефонном режиме и по Skype.
    Визит Яресько на встречу директоров МВФ
    Переговоры украинской делегации и кредиторов продолжаются в США - Минфин
    10:20 14.08.2015
    1450Списание госдолга Украины кредиторами
    По данным украинского министерства финансов, в Калифорнии продолжаются "детальные дискуссии" со Специальным комитетом кредиторов. Ранее в США улетела министр финансов Наталия Яресько.
    Визит Яресько на встречу директоров МВФ
    Яресько отправилась в Сан-Франциско на переговоры с кредиторами
    16:02 11.08.2015
    522Списание госдолга Украины кредиторами
    Министр финансов Украины намерена 12 августа провести встречу с комитетом кредиторов. Офис крупнейшего держателя украинских евробондов находится в Калифорнии.
    Наталия Яресько
    Яресько 12 августа отправится в Калифорнию на переговоры с кредиторами
    17:59 07.08.2015
    300Списание госдолга Украины кредиторами
    Министр финансов Укрины проведет встречу с комитетом международных кредиторов в США. Переговоры пройдут в городе, где находится офис компании Franklin Templeton.
    Доллары США
    СМИ: Franklin Templeton и 3 кредитора Украины предложили списать 5% госдолга
    12:17 31.07.2015
    248Украина, экономика, катастрофа
    По сообщению информационного агентства, сразу четыре члена комитета кредиторов Украины предложили переговорщикам от правительства списать пять процентов госдолга.
    Яресько и Яценюк. Архивное фото
    Очередные переговоры Украины с международными кредиторами пройдут в среду
    22:24 10.07.2015
    450Украина, экономика, катастрофа
    Стороны остаются привержены общей цели сформулировать условия долговых операции Украины как можно быстрее, сообщает представитель кредиторов компания Greenbrook Communications.
    Глава Минфина Украины Наталья Яресько
    Украина видит конструктив в переговорах с комитетом кредиторов - Минфин
    17:10 09.07.2015
    456Украина, экономика, катастрофа
    МВФ и Министерство финансов Украины отмечают "конструктивный тренд" в переговорах с комитетом кредиторов по реструктуризации госдолга. Артем Шевалев считает прогрессом то, что кредиторы сейчас не могут торговать ценными бумагами Украины.
    Наталия Яресько и Арсений Яценюк в США
    Миллиардные долги Украины: к чему приведут переговоры с кредиторами
    10:49 06.07.2015
    7859Украина, экономика, катастрофа
    Переговоры между Специальным комитетом кредиторов Украины, представителями украинского правительства и МВФ завершились в Вашингтоне согласованием позиций сторон по вопросу реструктуризации госдолга Украины.
    Визит Яресько на встречу директоров МВФ
    Яресько не поедет на встречу с кредиторами и МВФ
    14:29 25.06.2015
    270Украина, экономика, катастрофа
    Министерство финансов отправляет на переговоры правительственного уполномоченного по вопросам государственного долга. Яресько заявила, что запланированная встреча - техническая.
    Доллар США
    Кредиторы Украины предлагают изменить параметры реструктуризации госдолга
    12:48 24.06.2015
    1415Украина, экономика, катастрофа
    Комитет кредиторов предлагает пересмотреть предложение Международного валютного фонда, который предлагал реструктуризировать государственный долг Украины в 15,3 миллиарда долларов.
    Экономика
    Украина не согласилась на условия кредиторов по реструктуризации долгов
    17:03 18.04.2015
    2221Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Украина не согласна с рядом принципов реструктуризации задолженности, которые передал Комитет кредиторов, состоящих из пяти крупнейших держателей евробондов Украины на общую сумму порядка 10 миллиардов долларов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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