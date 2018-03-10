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    Министерство финансов Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 687
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    Счетная машина в банке считает 100 долларовые купюры
    Минфин сообщил о сокращении госдолга Украины
    17:01 27.02.2018
    413Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Государственный и гарантированный государством долг на конец января составил 2,132 трлн гривен, или 76,11 млрд долларов против 2,141 трлн гривен, или 76,31 млрд долларов месяцем ранее.
    Министерство финансов Украины
    Минфин объяснил, почему задержаны выплаты бастующим в Донбассе шахтерам
    00:17 16.02.2018
    656Вендетта по-украински: самосуд и массовые бунты
    В заявлении Министерства финансов указано, что ведомство "приобщено к решению проблемы с долгами по выплате заработной платы перед шахтерами государственных шахт".
    Министерство финансов Украины. Архивное фото
    Обнародованы данные о совокупном госдолге Украины
    06:17 01.02.2018
    1324
    По данным Минфина Украины, государственный и гарантированный государством долг на конец декабря 2017 года составил 2 141,67 млрд гривен, или 76,31 млрд долларов.
    Молоточек судьи
    Дело на 3 млрд: Киев заявил о "весомых аргументах" на слушаниях в Лондоне
    18:59 26.01.2018
    2195Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Команда юридических советников Украины привела "весомые правовые аргументы" для рассмотрения судейской коллегией в составе трех высококвалифицированных и опытных судей Апелляционного суда Лондона, сообщили в Минфине Украины.
    Министерство финансов Украины. Архивное фото
    Минфин с МВФ и ВБ разрабатывает новую модель газового рынка
    16:00 25.01.2018
    393Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Министр финансов Александр Данилюк сообщилд, что разрабатывается с Всемирным банком и МВФ новую модель газового рынка, которая создаст конкурентные условия.
    Министерство финансов Украины. Архивное фото
    В Минфине озвучили сумму госдолга Украины
    12:45 23.01.2018
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    Сообщается, что в национальной валюте государственный долг Украины возрос на 0,74%, или на 15,06 млрд грн, – до 2,062 трлн грн.
    Министр финансов Александр Данилюк
    Затягивание с кредитами МВФ ослабляет гривну - министр
    16:51 18.01.2018
    479Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По словам министра финансов Александра Данилюка, затягивание с восстановлением финансирования МВФ является одним из факторов ослабления национальной валюты Украины.
    Министерство финансов Украины. Архивное фото
    В Минфине рассчитывают, что Рада в четверг примет закон о приватизации
    20:54 17.01.2018
    312
    Министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что нужно вернуть доверие инвесторов к процессу приватизации на Украине и полноценно запустить эти изменения.
    Роман Насиров на суде
    Глава Минфина просит Кабмин уволить "символ коррупции" Насирова
    16:28 16.01.2018
    155Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Александр Данилюк считает, что увольнение главного фискала страны даст толчок для изменений и реформирования ГФС Украины. Он просит коллег по правительству поддержать увольнение Насирова.
    Доллары и гривны, изъятые в конвертационном центре
    Кабмин переходит на валюту. Власти - баксы, народу - падающая гривна
    11:11 15.01.2018
    6363Курс гривны летит в пропасть
    Правительство решило бороться с девальвацией гривны... путем хранения госсредств в долларах, тем самым создавая дополнительный спрос на американскую валюту. Это значит, что власть не верит в будущее гривны и старается нагреть руки на скорой девальвации.
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Минфин Украины прогнозирует рост госдолга на 400 миллиардов гривен
    08:12 13.01.2018
    1541Курс гривны летит в пропасть
    По прогнозу Министерства финансов Украины, к концу 2018 года государственный долг не должен превысить 2,756 триллионов гривен. Рост предельного размера госдолга вырастет в 2,3 раза.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин отменил предложенную Минфином реформу таможни и ГФС
    01:58 12.01.2018
    145
    На заседании правительства было принято решение об отмене постановления об утверждении концепции реформирования системы органов государственной налоговой и таможенной политики. Поставления инициировало Министерство финансов.
    Брифинг Юрия Луценко
    Луценко обвинил Данилюка в попытке избежать ответственности
    18:11 21.12.2017
    131
    Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что рассматривает заявление Данилюка как банальное желание избежать уголовной ответственности.
    Генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде уведомил по видеосвязи экс-президента Виктора Януковича о подозрении в государственной измене, а также по ряду других преступлений
    Глава Минфина потребовал отставки Юрия Луценко с поста генпрокурора
    16:40 21.12.2017
    747Политический кризис: страна в тупике
    Перед заявлением Данилюка Генеральная прокуратура начала проверку его деятельности на причастность к деятельности бывшего президента Украины Виктора Януковича.
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    Украина взяла кредит на строительство хранилища отработанного ядерного топлива
    15:04 21.12.2017
    244Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Согласно заявлению Минфина Украины, "Энергоатом", OPIC и Central Storage Safety Project Trust подписали соглашения о привлечении 250 миллионов долларов на возведение централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива.
    Казино. Архивное фото
    Игорный бизнес - это кормушка коррупционеров – Сергиенко
    11:53 21.12.2017
    206
    По мнению президента Украинской ассоциации игровой индустрии Ирины Сергиенко, реальные доходы рынка азартных игр в Украине не может подсчитать никто.
    Министерство финансов Украины
    Минфин приветствует решение суда Лондона арестовать активы Коломойского
    02:43 21.12.2017
    179Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что "государство фактически потратило почти 140 млрд гривен на докапитализацию "ПриватБанка" из-за того, что ранее из него были выведены деньги".
    Министерство финансов Украины. Архивное фото
    Минфин рассчитывает получить более двух траншей от МВФ в 2018 году
    13:08 19.12.2017
    206Курс гривны летит в пропасть
    Министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что ключевые условия меморандума с МВФ выполнены, поэтому есть надежда на получение еще двух и более траншей.
    Министерство финансов Украины
    Украина планирует получить более 22 млрд грн от приватизации в 2018 г
    20:38 24.11.2017
    191
    Как сообщил глава Минфина Украины Александр Данилюк, приватизация крайне важна для привлечения иностранных инвесторов.
    Министр финансов Александр Данилюк
    Украина может разместить евробонды на $2 млрд в 2018 г - Данилюк
    20:03 24.11.2017
    199
    По словам главы Минфина Украины Александра Данилюка, выпуск бумаг уже согласован с Международным валютным фондом.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Министерство финансов Украины
    Минфин объяснил, почему задержаны выплаты бастующим в Донбассе шахтерам
    00:17 16.02.2018
    656
    В заявлении Министерства финансов указано, что ведомство "приобщено к решению проблемы с долгами по выплате заработной платы перед шахтерами государственных шахт".
    Счетная машина в банке считает 100 долларовые купюры
    Минфин сообщил о сокращении госдолга Украины
    17:01 27.02.2018
    413
    Государственный и гарантированный государством долг на конец января составил 2,132 трлн гривен, или 76,11 млрд долларов против 2,141 трлн гривен, или 76,31 млрд долларов месяцем ранее.
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