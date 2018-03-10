Команда юридических советников Украины привела "весомые правовые аргументы" для рассмотрения судейской коллегией в составе трех высококвалифицированных и опытных судей Апелляционного суда Лондона, сообщили в Минфине Украины.
Правительство решило бороться с девальвацией гривны... путем хранения госсредств в долларах, тем самым создавая дополнительный спрос на американскую валюту. Это значит, что власть не верит в будущее гривны и старается нагреть руки на скорой девальвации.
На заседании правительства было принято решение об отмене постановления об утверждении концепции реформирования системы органов государственной налоговой и таможенной политики. Поставления инициировало Министерство финансов.
Согласно заявлению Минфина Украины, "Энергоатом", OPIC и Central Storage Safety Project Trust подписали соглашения о привлечении 250 миллионов долларов на возведение централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".