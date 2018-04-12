В Украине намерены значительно повысить цены на самые дешевые сигареты - СМИ

КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. В начале лета в Украине могут существенно подорожать все дешевые марки сигарет, Министерство финансов уже подготовило соответствующий законопроект, передает LB.ua.

"Если документ примут, самая дешевая пачка сигарет будет стоить почти 27 грн. Сейчас в дешевом сегменте цена на сигареты колеблется в диапазоне от 18-22 грн", — пишут авторы.

Как отмечается в статье, такое повышение затронет треть всех курильщиков в стране, которых по оценкам Всемирного банка, насчитывается больше 7 млн.

"Многие из тех, кто курит (порядка 2-3 млн) — это люди небогатые, которые и нынешние цены на сигареты едва тянут, и зачастую экономят на чем-то другом. Если цена снова вырастет, им придется экономить еще больше, или же искать возможность купить "серую" продукцию", — говорится в материале.

Производят дешевые сигареты в основном небольшие украинские фабрики, и они не смогут конкурировать с международными концернами, если им придется поднять цену. Сегодня цена — это их главное конкурентное преимущество.

Ранее сообщалось, что Национальный банк прогнозирует подорожание в Украине алкоголя и сигарет. Там ожидают, что в этом году табачная продукция вырастет в цене почти на 20%, а алкогольная — более чем на 10%.