Дело на 3 млрд: Киев заявил о "весомых аргументах" на слушаниях в Лондоне

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КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Пресс-служба Министерства финансов Украины заявляет, что на слушаниях в Апелляционном суде Лондона были приведены весомые аргументы в пользу позиции Киева по делу о выплате России долга на 3 миллиарда долларов.

Апелляционный суд Англии в пятницу завершил открытые слушания по делу о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов. Суд продолжит рассмотрение указанного дела до 5 февраля в заочном формате, в рамках которого стороны предоставят дополнительные сведения и данные, которые они не успели изложить в ходе слушаний. После этого суд удалится на принятие решения.

"В течение пяти дней, пока длилось заседание, команда юридических советников Украины привела весомые правовые аргументы для рассмотрения судейской коллегией в составе трех высококвалифицированных и опытных судей апелляционного суда. После завершения заседания судьи отложили вынесение решения на более поздний срок. О результатах апелляционного рассмотрения будет сообщено после объявления апелляционным судом Англии своего решения", — говорится в сообщении на сайте Минфина Украины в пятницу.

Также ведомство отмечает, что доверяет английскому судопроизводству и, как и раньше, Киев "уверен в достижении положительного результата судебного процесса".

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Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме 674 тысяч долларов за каждый день просрочки.