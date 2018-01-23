В Минфине озвучили сумму госдолга Украины

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в ноябре 2017 года увеличился на 0,05%, или на $0,04 млрд, – до $76,33 млрд.

В национальной валюте госдолг возрос на 0,74%, или на 15,06 млрд грн, – до 2,062 трлн грн.

С начала года совокупный государственный и гарантированный государством долг в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на $5,36 млрд, в гривне – на 6,9%, или на 132,19 млрд грн, сообщает minfin.com.ua.

В ноябре прямой государственный долг возрос на 0,3% — до $65,01 млрд, тогда как гарантированный снизился на 1,4% – до $11,32 млрд.

Внешний долг в ноябре сократился на 0,4% – до $49,06 млрд, тогда как внутренний вырос на 1,6% – до 736,79 млрд грн.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман в интервью грузинскому Forbes рассказал, что внешний долг Украины составляет 83% от ВВП. В пересчете на каждого жителя Украины это означает 1800-1900 долларов долга.