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    В Минфине озвучили сумму госдолга Украины

    (обновлено: )48040
    Сообщается, что в национальной валюте государственный долг Украины возрос на 0,74%, или на 15,06 млрд грн, – до 2,062 трлн грн.
    Министерство финансов Украины. Архивное фото
    Фото "Телеграф"

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в ноябре 2017 года увеличился на 0,05%, или на $0,04 млрд, – до $76,33 млрд.

    Александр Гончаров
    Александр Гончаров / Facebook
    Гончаров: Украину ждет слабый и печальный экономический рост

    В национальной валюте госдолг возрос на 0,74%, или на 15,06 млрд грн, – до 2,062 трлн грн.

    С начала года совокупный государственный и гарантированный государством долг в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на $5,36 млрд, в гривне – на 6,9%, или на 132,19 млрд грн, сообщает minfin.com.ua.

    В ноябре прямой государственный долг возрос на 0,3% — до $65,01 млрд, тогда как гарантированный снизился на 1,4% – до $11,32 млрд.

    Внешний долг в ноябре сократился на 0,4% – до $49,06 млрд, тогда как внутренний вырос на 1,6% – до 736,79 млрд грн.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман в интервью грузинскому Forbes рассказал, что внешний долг Украины составляет 83% от ВВП. В пересчете на каждого жителя Украины это означает 1800-1900 долларов долга.

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