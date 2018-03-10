Народная героиня и народный же депутат Надежда Савченко опять напомнила о своей персоне очередным скандалом. На этот раз поводом для бурной реакции общественности стало ее интервью скандальному блогеру Анатолию Шарию. Что пишут об этом в соцсетях?
По итогам обнародования итогов спецоперации "Разводной ключ", товарищу Шарию собрать вещи и приготовиться к переезду на ПМЖ в Российскую Федерацию, написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".