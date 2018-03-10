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    Анатолий Шарий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Надежда Савченко
    Поговорили по душам. Соцсети в шоке от беседы Савченко и Шария
    15:30 16.09.2016
    36110Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Народная героиня и народный же депутат Надежда Савченко опять напомнила о своей персоне очередным скандалом. На этот раз поводом для бурной реакции общественности стало ее интервью скандальному блогеру Анатолию Шарию. Что пишут об этом в соцсетях?
    Протесты в Краснокутске под Харьковом против действий правоохранителей. Архивное фото
    Неделя Украины в ЕС: нацизм пройдет
    18:26 01.03.2016
    21897Украинская неделя в Европарламенте
    С 29 февраля по 2 марта в Европарламенте в рамках проекта "Украинская неделя" проходит фотовыставка, на которой, по данным украинского блогера, представлены фото поклонников Адольфа Гитлера.
    Шарий комментирует задержание подозреваемых в убийстве Бузины. Видео
    Шарий комментирует задержание подозреваемых в убийстве Бузины 
    18:18 18.06.2015
    5403Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Журналист Анатолий Шарий заявил, что убийцы Олеся Бузины решили "подвести какое-то политическое основание под то, что они задумали, и решили карать - карателями стали".
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Журналист Шарий может быть причастен к финансированию терроризма - МВД
    18:14 22.04.2015
    1112Дело Ефремова. Первый пошел?
    По итогам обнародования итогов спецоперации "Разводной ключ", товарищу Шарию собрать вещи и приготовиться к переезду на ПМЖ в Российскую Федерацию, написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
    Учебный процесс
    Студенчество Львова планирует выйти на митинги против урезания стипендий
    13:04 16.12.2014
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    Львовские студенты обещают выйти на массовую акцию протеста, если таки будут отменены стипендии в ВУЗах.
    Кабинет министров Украины
    Антисоциальные реформы. Кабмин объявил войну населению
    16:05 08.12.2014
    28548Кабмин реформаторов. Первые решения
    Уже несколько дней в социальных сетях идет бурное обсуждение планов правительства урезать социальные расходы, чтобы сбалансировать дефицит бюджета, пишет Марат Пригожин.
    Развалины донецкого аэропорта
    Развалины донецкого аэропорта глазами очевидца 
    12:05 19.11.2014
    515
    Журналист отправился на опасную экскурсию в уничтоженный аэропорт Донецка. Взлетное поле и строения на нем оказались между позициями ВСУ и ополченцев "ДНР" и за них ведутся ожесточенные бои.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины подтверждает задержание журналиста в Амстердаме
    18:25 18.07.2013
    261
    "Сейчас он находится в пункте временного содержания в аэропорту "Схипхол". Должен быть рассмотрен вопрос о его экстрадиции", - сообщил Перебыйнис.
    Амстердам
    Украинского журналиста арестовали в Нидерландах
    19:53 17.07.2013
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    Украинского журналиста Анатолия Шария, получившего год назад статус политического беженца в Литве, арестовали в Амстердаме и грозят выслать в Украину, где он объявлен в розыск.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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