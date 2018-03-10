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Народная героиня и народный же депутат Надежда Савченко опять напомнила о своей персоне очередным скандалом. На этот раз поводом для бурной реакции общественности стало ее интервью скандальному блогеру Анатолию Шарию. Что пишут об этом в соцсетях?