Портнов: как легально не платить налоги в Украине

РИА Новости Украина

Минфин хочет заставить всех состоятельных украинцев подавать ежегодные декларации.

"Ориентировочное количество физлиц — налогоплательщиков во время проведения декларационной кампании составит 1200 человек", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

К состоятельным предлагается относить граждан по одному из трех критериев: конечный бенефициарный владелец крупного налогоплательщика; общий налогооблагаемый доход за предыдущий год в 50 млн грн; прямое или косвенное владение 10% и более юрлица-нерезидента, задекларировавшего доход за предыдущий год 10 млн евро и более.

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Несвоевременную подачу налоговой декларации Минфин предлагает карать штрафом в 10% от суммы начисленного налога на доходы физлиц (НДФЛ).

Комментируя инициативу Минфина, бывший замглавы АП времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов с иронией отмечает: это своевременная и мудрая идея.

РИА Новости Украина Миллионы в декларациях слуг народа. Инфографика

"Очень своевременная и мудрая идея. Сейчас как раз очень недорого можно стать резидентом любой другой страны, получив там вид на жительство или паспорт и, в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения, вообще легально перестать отчитываться и платить налоги в Украине", — пишет Портнов у себя в Facebook.

"Где же вас, идиотов, нашли-то в таком количестве?" — задается вопросом бывший замглавы АП.

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При этом Портнов добавляет, что особенно прекрасно звучит мысль о дополнительной заботе о государстве.

"Мировая налоговая практика подтвердила, что от применения специальных мер в работе с налогоплательщиками, имеющих большие доходы, государство может иметь значительную пользу, поскольку относительно незначительное количество налогоплательщиков обеспечивает большой процент от общего объема доходов", – отмечают авторы законопроекта.