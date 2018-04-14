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    Портнов: как легально не платить налоги в Украине

    (обновлено: )29141
    Комментируя инициативу Минфина обязать богатых украинцев подавать декларацию, юрист Портнов с иронией отмечает: сейчас недорого можно стать резидентом другой страны и в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения вообще перестать платить налоги в Украине.
    Гривны
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Минфин хочет заставить всех состоятельных украинцев подавать ежегодные декларации.

    "Ориентировочное количество физлиц — налогоплательщиков во время проведения декларационной кампании составит 1200 человек", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    К состоятельным предлагается относить граждан по одному из трех критериев: конечный бенефициарный владелец крупного налогоплательщика; общий налогооблагаемый доход за предыдущий год в 50 млн грн; прямое или косвенное владение 10% и более юрлица-нерезидента, задекларировавшего доход за предыдущий год 10 млн евро и более.

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    Несвоевременную подачу налоговой декларации Минфин предлагает карать штрафом в 10% от суммы начисленного налога на доходы физлиц (НДФЛ).

    Комментируя инициативу Минфина, бывший замглавы АП времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов с иронией отмечает: это своевременная и мудрая идея. 

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    чень своевременная и мудрая идея. Сейчас как раз очень недорого можно стать резидентом любой другой страны, получив там вид на жительство или паспорт и, в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения, вообще легально перестать отчитываться и платить налоги в Украине", — пишет Портнов у себя в Facebook

    "Где же вас, идиотов, нашли-то в таком количестве?" — задается вопросом бывший замглавы АП. 

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    При этом Портнов добавляет, что особенно прекрасно звучит мысль о дополнительной заботе о государстве. 

    "Мировая налоговая практика подтвердила, что от применения специальных мер в работе с налогоплательщиками, имеющих большие доходы, государство может иметь значительную пользу, поскольку относительно незначительное количество налогоплательщиков обеспечивает большой процент от общего объема доходов", – отмечают авторы законопроекта. 

    Facebook Андрея Портнова
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