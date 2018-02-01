Обнародованы данные о совокупном госдолге Украины

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в декабре минувшего года сократился на 0,04%, или на 30 млн долларов — до 76,31 млрд долларов (по состоянию на 31 декабря 2017) по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в данных Министерства финансов, на которые ссылаются "Украинские новости".

Государственный и гарантированный государством долг на конец декабря составил 2 141,67 млрд гривен, или 76,31 млрд долларов против 2 062 млрд гривен, или 76,33 млрд долларов месяцем ранее.

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Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 декабря составил 1 833,71 млрд гривен (65,33 млрд долларов) против 1 756,10 млрд гривен, или 65,01 млрд долларов месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц вырос на 10 млн долларов до 38,49 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос на 36,81 млрд гривен до 753,59 млрд гривен (26,84 млрд долларов).

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Гарантированный государством долг на 31 декабря составил 307,96 млрд гривен, или 10,97 млрд долларов.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Moody`s спрогнозировало размер госдолга Украины к концу года.