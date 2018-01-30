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    Moody`s спрогнозировало размер госдолга Украины к концу года

    (обновлено: )56318
    По данным агентства, дефицит платежного баланса Украины составит 5,5% ВВП. Отмечается, что новые кредиты МВФ могут улучшить экономическую ситуацию в Украине.
    Международное рейтинговое агентство Moody's
    Викимедия

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Внешний государвственный долг Украины к декабрю 2018 года составит 72,3% ВВП страны, сообщается на сайте международного рейтингового агентства Moody`s.

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    По данным агентства, дефицит платежного баланса Украины составит 5,5% ВВП. 

    Отмечается, что инвесторы пока опасаются приходить в Украину из-за нестабильной политической ситуации.

    По данным Moody`s, новые кредиты МВФ могут улучшить экономическую ситуацию в Украине.

    Ранее Moody's сообщал, что рост ВВП Украины в этом году будет на уровне 3,5%.

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