Moody`s спрогнозировало размер госдолга Украины к концу года

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Внешний государвственный долг Украины к декабрю 2018 года составит 72,3% ВВП страны, сообщается на сайте международного рейтингового агентства Moody`s.
Читайте также: Непобедимая коррупция, деньги МВФ и страсти по АКС
По данным агентства, дефицит платежного баланса Украины составит 5,5% ВВП.
Отмечается, что инвесторы пока опасаются приходить в Украину из-за нестабильной политической ситуации.
По данным Moody`s, новые кредиты МВФ могут улучшить экономическую ситуацию в Украине.
Ранее Moody's сообщал, что рост ВВП Украины в этом году будет на уровне 3,5%.