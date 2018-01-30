Непобедимая коррупция, деньги МВФ и страсти по АКС

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Как известно, поездка украинского президента Петра Порошенко на экономический форум в Давос не очень-то удалась: не было встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, на которую на Банковой очень рассчитывали. И в разговоре с директором-распорядителем МВФ Кристиной Лагард вместо обещаний подбросить в очередной раз деньжат прозвучало: поддержим, но сначала — реформы, создайте антикоррупционный суд…

На встрече с президентом группы Всемирного банка Джим Ён Кимом участники снова-таки отметили необходимость создания независимого антикоррупционного суда в соответствии с Конституцией Украины и с учетом всех рекомендаций Венецианской комиссии.

Запад настаивает

Ранее о необходимости немедленного создания антикоррупционного суда Киеву намекали и прямо указывали различные международные инстанции. Тот же МВФ опубликовал открытое ультимативное письмо с перечнем требований к закону об антикоррупционном суде — иначе дальнейшее сотрудничество под вопросом. Свои требования изложил в форме письма и Всемирный банк (на кону 800 млн долларов кредитных гарантий). А Еврокомиссия даже пригрозила отменой безвиза. Вот такое большое значение придает коллективный Запад антикоррупционному суду в Украине.

Несмотря на это, украинские власти медлят. В парламент внесен президентский законопроект №7440 о создании АКС, но этот документ вызвал серьезную критику со стороны западных партнеров Киева. Так, в ЕС отметили, что "основные положения проекта не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии".

Об этом же говорят представители антикоррупционных общественных организаций. Они распространили письмо, в котором заявляют: президентский законопроект не позволяет обеспечить независимость антикоррупционного судопроизводства, поскольку (это главная претензия) не предусматривает ключевой роли международных доноров в отборе антикоррупционных судей.

Какие в сообществе правила

В этом есть определенный резон, считают в антикоррупционных организациях. Когда отбирают свои, то весь ход судебной реформы в целом вызывает вопросы. Так, по мнению экспертов, отбор кандидатов в Верховный Суд Украины не отвечал всем критериям объективности и прозрачности.

В целом обнаружили более 20 нарушений (из них 12 — "достаточно серьезные") на этапе отбора, составления практических заданий и тестов, проведении собеседований. Такие результаты аналитического отчета представил на брифинге в Киеве Михаил Жернаков, директор Фонда DEJURE, член Общественного совета добродетели.

По его словам, 60% вновь избранных судей Верховного Суда имеют или отрицательное заключение Общественного совета добродетели, или определенные замечания.

А заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ, член Общественного совета добродетели Роман Куйбида отметил, что есть претензии к применявшимся тестам.

Так, по его словам, "один из тестов проверял лояльность кандидатов к руководству и к тем стандартам или корпоративным правилам, которые существуют в сообществе".

"И здесь вопрос – если в сообществе существуют такие корпоративные правила, как круговая порука, "свой своего не сдает", "руководитель всегда прав" и так далее, то возникает вопрос, не отсеивались ли благодаря таким тестам те люди, которые могли реально что-то менять в судебной системе", — сказал Куйбида.

Почему Киев медлит

Но вернемся к проблеме создания антикоррупционного суда. Почему Киев медлит? Законопроект о создании АКС внесен, но реально суд может начать работу не ранее 2019 года (на 2018-й не предусмотрено его финансирование). Будут ли учтены пожелания западных партнеров, пока сказать сложно.

Но причины промедления понятны, ведь такой инструмент опасен для самой украинской власти, точнее, для тех ее представителей, кто окажется неугоден, считают политологи.

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Так, политический эксперт Николай Спиридонов отмечает, что надо правильно расставлять акценты: "Запад на самом деле оказывает давление на Киев не с целью борьбы с коррупцией, а для того, чтобы поставить украинскую элиту под ещё более плотный контроль".

А станет ли в результате создания антикоррупционного суда меньше коррупции в Украине? Сомнительно. Эксперт ОО "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк в эфире радиостанции Голос Столицы напомнил: во многих странах это не помогло.

Кроме того, невольно возникает вопрос — разве не все суды в стране должны быть антикоррупционными?

Президенту надо вспомнить о рейтинге

Кстати, возможный очередной транш от МВФ увязан не только с вопросом создания антикоррупционного суда, есть и другие условия.

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"Антикоррупционный суд — здесь есть много вопросов, как его будут создавать. Но это еще и повышение цены на газ, и, насколько я понимаю, еще обсуждалась тема, связанная с открытием к концу года рынка земли. Вот эти две вещи — очень непопулярны в обществе", — отметил в эфире радиостанции политолог Алексей Якубин.

По его словам, уже сейчас половина населения Украины не может платить за коммунальные услуги, поэтому повышение цены на газ на 20% серьёзно ударит по рейтингу президента.