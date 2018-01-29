Ходжес: как это - Украина просит Javelin, а сама экспортирует танки

Владимир Матвеев, обозреватель

Экс-главнокомандующий сухопутными силами США в Европе пришёл в недоумение от непрозрачности на украинском рынке вооружений, когда узнал, что Украина, которая просит Javelin, сама экспортирует современные танки. Об этом сообщил американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, выступая 24 января на брифинге комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, после того, как побывал на заводе имени Малышева в Харькове, передает Голос Америки.

Ходжес связал недостаточную координацию в оборонно-промышленном секторе Украины с необходимостью для Киева "расчистить свою коррупцию" и "усилить прозрачность оборонного бюджета".

В качестве примера американский генерал привел современный Харьковский танковый завод.

"Я слышал о танковом производстве в Харькове. Харьков был очень важным городом во время Второй мировой войны. Т-34, возможно, самый знаменитый танк Второй мировой, был разработан там", сказал Ходжес.

"Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это?— "Это на экспорт — Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?" цитирует генерал-лейтенанта Голос Америки. Ходжес добавил, что "не понимает такую ситуацию".

wikipedia Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin

По его словам, украинские оборонные предприятия имеют возможность изготавливать хорошую военную технику, но страна не может позволить себе закупки этой продукции из-за недостаточной прозрачности и нехватки парламентского контроля за оборонно-промышленным сектором.

"Они имеют техническую возможность производить действительно очень хорошие вещи, но из-за того, каким образом построена их оборонная промышленность и недостаточной прозрачности, они не покупают, или не могут себе позволить", заявил Ходжес. "Я не эксперт, но они (украинцы) могли бы изготавливать больше, но мы возвращаемся к тому, какой есть структура их экономики и как работает парламентский надзор".

Ходжес также подчеркнул важность продвижения по службе младших, ориентированных на Запад офицеров. "Эти вещи являются в такой же мере важными, как и предоставление Javelin".

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Напомним, Харьковский завод имени Малышева — производитель танков "Оплот". Среди задач, которые этот завод выполнял в 2017 году, госконцерн "Укроборонпром" отметил отправку танков "Оплот" в Таиланд и моторно-трансмиссионных установок в Пакистан.

Как отмечают эксперты, ситуация на украинском рынке вооружений не впервые приводит в недоумение Запад. В октябре минувшего года в The Foreign Policy опубликована статья о презентации "Укроборонпром" своих разработок, в числе которых беспилотный мини-БТР "Фантом", миномёты, модернизированные танки, ракетно-артиллерийское вооружение, на международной выставке AUSA-2017 в Вашингтоне для привлечения западных партнёров.

Согласно СМИ, журналистов заинтересовал вопрос, почему, когда Киев просит Вашингтон предоставить летальные вооружения, компания, которая поставляет оружие для её Вооружённых Сил, рекламирует свою продукцию за рубежом.

Напомним, в Госдепартаменте США в декабре заявили, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине "продвинутые оборонительные возможности". Согласно сообщениям СМИ США, общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Ранее Госдеп одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

17 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко уточнил, что противотанковые комплексы Javelin Украине предоставят бесплатно.

wikipedia Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin

По мнению американского генерала, главный вопрос – как украинцы будут использовать вооружения типа Javelin.

Напомним, что планы США передать оружие Украине обострили взаимоотношения с Россией, но большее беспокойство американской стороны вызывает возможность попадания оружия "в руки врага" – как это случалось ранее, пишет The Wall Street Journal.