наверх
24.01.201817:44
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Раде прогнозируют запуск Антикоррупционного суда не ранее сентября

    (обновлено: )69
    Как заявил заместитель председателя Комитета Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Попов, нужно искать варианты для ускорения запуска работы суда.
    Игорь Попов
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Принятие парламентом закона об Антикоррупционном суде состоится в мае, а назначения первых судей — не ранее сентября, рассмотрение судом первых дел — с конца 2019 года.

    Андрей Портнов
    portnov.com.ua
    Портнов: Антикоррупционный суд — путь на скамью подсудимых для власти

    Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Попов.

    "Голосование в сессионном зале (за принятие закона — Ред.) — это май. А в мае первые две недели — не пленарная. Затем формирования комиссии, подача кандидатур, их рассмотрение и первые назначения могут начаться только в сентябре… Можем ожидать рассмотрение первых дел только где-то с конца 2019", — цитирует Укринформ Попова.

    Нардеп отметил необходимость поиска вариантов для ускорения запуска работы суда, поскольку конец 2019 — "начало активной фазы избирательной кампании".

    Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике со стороны Всемирного банка и МВФ.

    Ранее глава МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов в Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом антикоррупционном суде.

    Читайте также — Давос: Порошенко, невестка Порошенко, "аграрная сверхдержава" и Roshen

    Между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) с одной стороны и Службой безопасности и Генпрокуратурой с другой стороны возник конфликт из-за срыва операции НАБУ. После этого стороны постоянно критикуют друг друга. В Киеве считают, что выходом из конфликта может стать создание антикоррупционного суда.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Елена Дьяченко
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?