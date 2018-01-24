В Раде прогнозируют запуск Антикоррупционного суда не ранее сентября

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Принятие парламентом закона об Антикоррупционном суде состоится в мае, а назначения первых судей — не ранее сентября, рассмотрение судом первых дел — с конца 2019 года.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Попов.

"Голосование в сессионном зале (за принятие закона — Ред.) — это май. А в мае первые две недели — не пленарная. Затем формирования комиссии, подача кандидатур, их рассмотрение и первые назначения могут начаться только в сентябре… Можем ожидать рассмотрение первых дел только где-то с конца 2019", — цитирует Укринформ Попова.

Нардеп отметил необходимость поиска вариантов для ускорения запуска работы суда, поскольку конец 2019 — "начало активной фазы избирательной кампании".

Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике со стороны Всемирного банка и МВФ.

Ранее глава МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов в Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом антикоррупционном суде.

Читайте также — Давос: Порошенко, невестка Порошенко, "аграрная сверхдержава" и Roshen

Между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) с одной стороны и Службой безопасности и Генпрокуратурой с другой стороны возник конфликт из-за срыва операции НАБУ. После этого стороны постоянно критикуют друг друга. В Киеве считают, что выходом из конфликта может стать создание антикоррупционного суда.