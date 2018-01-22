Портнов: Антикоррупционный суд — путь на скамью подсудимых для власти

portnov.com.ua

РИА Новости Украина

Вопрос создания в Украине антикоррупционного суда продолжает беспокоить международных партнеров официального Киева. Поданный президентом Порошенко в парламент соответствующий проект закона не удовлетворяет ЕС, а в Международном валютном фонде открыто заявили, что Антикорупционный суд и борьба с коррупцией в целом — центральный вопрос в теме выделения Украине нового транша.

Также под угрозой оказался безвиз с ЕС для нашей страны.

Юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook прокомментировал торможение этого болезненного для Запада и украинской власти вопроса.

"Несколько слов о создании Высшего антикоррупционного суда. На внесение изменений, соответствующих выводам Венецианской комиссии, в зарегистрированный в парламенте президентский текст нужен один сотрудник администрации Президента и 30 минут времени. На замену электронного файла законопроекта и сопроводительного письма в парламентском секторе регистрации — 15 минут. На голосование сразу в двух чтениях — ещё 15 минут. На подписание закона Президентом — столько же", — написал эксперт.

Такую скорость, отмечает он, Президент и начальник парламента нам уже демонстрировали, когда очень нужно было.

"Работайте и не рассказывайте, что это трудно. Даже, несмотря на то, что это ваш путь на скамью подсудимых", — призвал Портнов.

Публикация Андрея Портнова

Напомним, Верховная Рада под конец седьмой сессии отказалась отказался рассматривать законопроекты о создании Антикоррупционного суда. В парламенте зарегистрированы, помимо президентской законодательной инициативы, еще четыре альтернативных законопроекта. Теперь народные избранники смогут приступить к рассмотрению этих документов на следующей сессии, которая начнет работу 6 февраля.

По мнению ряда политических экспертов, президент нарочно тормозит вопрос создания антикоррупционного суда, поскольку этот орган станет очень важным элементом контроля Запада над украинскими элитами.