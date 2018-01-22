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    Портнов: Антикоррупционный суд — путь на скамью подсудимых для власти

    (обновлено: )26290
    Реально вопрос создания антикоррупционного суда решается за несколько часов, но все разбивается о нежелание власти это делать, уверен юрист Андрей Портнов.
    Андрей Портнов
    portnov.com.ua

    РИА Новости Украина

    Вопрос создания в Украине антикоррупционного суда продолжает беспокоить международных партнеров официального Киева. Поданный президентом  Порошенко в парламент соответствующий проект закона не удовлетворяет ЕС, а в Международном валютном фонде открыто заявили, что Антикорупционный суд и борьба с коррупцией в целом — центральный вопрос в теме выделения Украине нового транша.

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    Также под угрозой оказался безвиз с ЕС для нашей страны. 

    Юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook прокомментировал  торможение этого болезненного для Запада и украинской власти вопроса.

    "Несколько слов о создании Высшего антикоррупционного суда. На внесение изменений, соответствующих выводам Венецианской комиссии, в зарегистрированный в парламенте президентский текст нужен один сотрудник администрации Президента и 30 минут времени. На замену электронного файла законопроекта и сопроводительного письма в парламентском секторе регистрации — 15 минут. На голосование сразу в двух чтениях — ещё 15 минут. На подписание закона Президентом — столько же", — написал эксперт.  

    Такую скорость, отмечает он, Президент и начальник парламента нам уже демонстрировали, когда очень нужно было.

    "Работайте и не рассказывайте, что это трудно. Даже, несмотря на то, что это ваш путь на скамью подсудимых", — призвал Портнов.

    Публикация Андрея Портнова

    Напомним, Верховная Рада под конец седьмой сессии отказалась отказался рассматривать законопроекты о создании Антикоррупционного суда. В парламенте зарегистрированы, помимо президентской законодательной инициативы, еще четыре альтернативных законопроекта. Теперь народные избранники смогут приступить к рассмотрению этих документов на следующей сессии, которая начнет работу 6 февраля. 

    По мнению ряда политических экспертов, президент нарочно тормозит вопрос создания антикоррупционного суда, поскольку этот орган станет очень важным элементом контроля Запада над украинскими элитами.

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