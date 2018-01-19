Как Порошенко оставит Украину без безвиза. ЕС по антикорсуду

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Вопрос создания в Украине антикоррупционного суда нешуточно обеспокоил международных партнеров официального Киева. Поданный президентом в парламент соответствующий проект закона не удовлетворяет ЕС, а в Международном валютном фонде открыто заявили, что Антикорупционный суд и борьба с коррупцией в целом — центральный вопрос в теме выделения Украине нового транша. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

Денег могут не дать

В Международном валютном фонде следят за развитием ситуации вокруг создания Антикоррупционного суда и намекают, что в случае провала в этом вопросе на транш можно не рассчитывать.

"Это очень важное условие с самого начала. И создание Антикоррупуционного суда было одним из центральных условий. Мы надеемся, что власти примут во внимание наши опасения (высказанные недавно в письме украинскому правительству представителями фонда — Ред.)", — сообщил представитель МВФ Джерри Райс, отвечая на вопрос о том, какие условия выдвигает МВФ для выделения стране нового транша.

"Вопрос об антикоррупционной составляющей обязательно будет поднят. И я уверен что это будет центральным вопросом для будущего обзора", — сказал Райс и добавил, что вопрос коррупции стоит рассматривать не только в контексте суда, но и "более широко".

Напомним, что не так давно глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил высокопоставленным украинским чиновникам письмо, где категорически исключает возможность согласия Фонда с принятием президентского законопроекта об Антикоррупционном суде.

Как бы то ни было, а прекращение сотрудничества с международными финансовыми организациями «светит» Украине проблемами с платежеспособностью государства, что уже подтвердил глава Минфина Александр Данилюк. Он высказал мнение, что Украина может выполнить условия для получения очередного транша кредита МВФ в первом квартале текущего года. Более того, по его словам, затягивание с восстановлением финансирования от МВФ является одним из факторов ослабления гривны, а в случает отсутствия кредитов от Фонда Украине придется искать альтернативные источники финансирования, что сделать будет не так-то просто.

Безвиз могут приостановить

ЕС также официально выступил с критикой в адрес Банковой по поводу президентского законопроекта об Антикоррупционном суде. В письменном комментарии пресс-секретаря ЕС подчеркивалось, что страна брала на себя обязательства по созданию этого суда.

"Создание действительно независимого и эффективного антикоррупционного суда в Украине стало бы жизненно необходимым шагом в борьбе с коррупцией в стране… Поэтому мы приветствуем подачу законопроекта (президентом)", – говорится в комментарии.

В ЕС считают, что основные положения поданного Петром Порошенко проекта не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и крайне важно, чтобы эти вопросы были пересмотрены. «И ЕС доносит этот сигнал до украинской власти», – отметили в Брюсселе.

Как напомнили в ЕС, создание суда необходимо также для выполнения условий предоставления безвизового режима. "Его создания… требует также Европейская комиссия в рамках мониторинга по механизму визового приостановления", – говорится в комментарии.

А вот депутат Европейского парламента Ребекка Хармс, которая не так давно посетила Украину, выразила надежду, что страну, конечно, безвиза не лишат, но напомнила, что ЕС приостановил выплату макрофинансовой помощи Украине вследствие того, что у Киева есть явные проблемы по выполнению реформ и невыполнение условий, по которым ранее были достигнуты договоренности. Она считает это печальным, но необходимым шагом ЕС.

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"Относительно безвизового режима, то действительно его функционирование предполагает выполнение некоторых условий, которые связаны с борьбой с коррупцией и определенными реформами. Но я очень надеюсь, что того, чего мы достигли как свободы для украинцев в ЕС, мы не будем касаться", — отметила Хармс.

Не первая угроза по безвизу

Возможность приостановки безвиза с ЕС уже звучала от европейских партнеров в адрес Киева в контексте конфликта Генеральной прокуратуры и антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). РИА Новости Украина подробно описало об этом конфликте и его последствиях.

Напомним, что Украина получила безвизовый режим с ЕС после выполнения ряда сложных условий согласно Плану действий по визовой либерализации, среди которых, в частности, было и создание системы независимых институтов по расследованию коррупционных преступлений высших должностных лиц. Также Брюссель в начале минувшего года утвердил важное решение по механизму приостановки безвиза, которое имеет прямое отношение к Украине. Документ, одобренный Советом ЕС, содержит пять причин приостановки безвиза: четыре из них касались миграции, а вот пятая — откат в проведении реформ, о чем Украине вторят западные партнеры. В частности, Еврокомиссия, отслеживающая выполнение Украиной безвизовых условий, в последнем отчете признала страну выполняющей критерии безвиза, но указала на необходимость немедленных действий по обеспечению полной имплементации и стабильности реформ, в частности, антикоррупционных.

Стоит отметить, что по утвержденному механизму приостановку безвиза может инициировать как отдельная страна Евросоюза, так и Еврокомиссия. Последняя в течение месяца принимает соответствующее решение, после чего отмена безвиза для страны вводится сроком на 9 месяцев. Но по окончанию этого срока решение могут продлить еще на 18 месяцев для всех граждан определенной страны.

Когда же будет суд?

Рада под конец седьмой сессии отказалась отказался рассматривать законопроекты о создании Антикоррупционного суда. В парламенте, напомним, зарегистрированы, помимо президентской законодательной инициативы, еще четыре альтернативных законопроекта. Теперь народные избранники смогут приступить к рассмотрению этих документов на следующей сессии, которая начнет работу 6 февраля.

"Относительно закона об Антикоррупционном суде. Следующую сессию мы начнем с включения его в повестку дня. Далее начнется серьезная работа депутатского корпуса… Конечно, будут учтены рекомендации Венецианской комиссии, МВФ. Будем искать консенсус и, конечно, законопроект будет в той или иной степени изменен. Но закон об Антикоррупционном суде будет принят", — уверила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

Она не исключила, что для работы над документом будет создана рабочая группа и добавила, что по оптимистичным прогнозам Антикоррупционный суд может заработать через полгода.