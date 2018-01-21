Политолог: АП не допустит, чтобы Антикоррупционный суд начал работу до выборов

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. На неделе на Украину обрушился шквал претензий по поводу президентского законопроекта об Антикоррупционном суде. Так, в понедельник СМИ обнародовали письмо в Администрацию президента от МВФ. Позже критические замечания последовали от Всемирного банка и Евросоюза, однако в АП ответили, что это дело — исключительно украинского парламента. При этом Верховная Рада не смогла даже включить вопрос в повестку дня.

Кому выгодно, чтобы Антикоррупционный суд так и не начал работу, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

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"Банковая перед встречей Петра Порошенко и главы МВФ Кристин Лагард в Давосе пытается показать, что если не будет выбран президентский вариант этого законопроекта, если с Банковой не будут договариваться по этому поводу, то какого попало законопроекта об Антикоррупционном суде — не будет … Банковая понимает, почему так важно для Запада создание Антикоррупционного суда. Во многом Запад рассматривает его как способ воздействия, даже селекции на выборы 2019 года, и в результате этого на Банковой делают все, чтобы отложить этот вопрос на максимально долгое время, особенно, желательно после выборов и президентских, и парламентских 2019 года", — пояснил Якубин.