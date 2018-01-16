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    Порошенко заявил о создании в Украине "антикоррупционной архитектуры"

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    По словам президента, после голосования в первом чтении будет время для усовершенствования проекта закона об антикоррупционном суде, чтобы он стал "решительным элементом в новой антикоррупционной архитектуре".
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Законопроект об антикоррупционном суде может быть скорректирован после его принятия Верховной Радой в первом чтении, заявил президент Петр Порошенко на выступлении в рамках ежегодного приема руководителей дипломатических представительств.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины
    Тренд дня: "без Антикоррупционного суда - с Порошенко будут трясти оффшоры"

    Ранее Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

    "Сейчас мой законопроект рассматривается в Верховной Раде, приглашаю к конструктивной работе в рамках демократических парламентских процедур для его успешного принятия. После голосования в первом чтении будет время для усовершенствования проекта с целью как можно более эффективной работы этого института, чтобы он не противоречил украинскому законодательству, Конституции и суверенитету, этот суд станет решительным элементом в новой антикоррупционной архитектуре", — заявил президент.

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    Глава представительства Всемирного банка (ВБ) в Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен направила письмо в Администрацию президента Украины с призывом доработать законопроект. По мнению ВБ, подготовленный документ нарушает обязательства Киева перед международными партнерами и не позволяет создать суд, который будет пользоваться доверием в Украине и за рубежом. Кахконен потребовала внести изменения в законопроект об антикоррупционном суде Украины для предоставления Киеву 800 миллионов долларов на поддержку реформ в стране.

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