Почему власть не создаст антикоррупционный суд? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинцы готовы доверить формирование антикоррупционного суда представителям общественных организаций, которые занимаются борьбой с коррупцией, и экспертам западных стран. Такие данные показало социологическое исследование фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива".

Согласно исследованию доверить формирование антикоррупционного суда представителям антикоррупционных общественных организаций готовы 42% украинцев, а экспертам западных стран в этом вопросе доверяют 41% опрошенных.

Также соцопрос показал, что украинцы считают активными борцами с коррупцией в Украине СМИ, Национальное антикоррупционное бюро и антикоррупционные общественные организации. При этом 80% наших граждан считают борьбу с коррупцией все же неуспешной, 46% — полностью провальной.

Так, когда будет создан антикоррупционный суд, кто должен заниматься его созданием, и поможет ли он побороть коррупцию в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт Института политического образования Александр Солонтай.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, хто повинен займатись формуванням антикорупційного суду? Представники антикорупційних громадських організацій чи експерти західних країн?

— Ми, дійсно, маємо вже історію формування антикорупційних органів, і ми можемо, справді, вже переконатись, як насправді можна долучати партнерів, різні організації. Зараз ми маємо недеформоване НАБУ, антикорупційне бюро, в якому не вистачає аудиторів і, дійсно, виходить, що, з одного боку, міжнародні експерти, світове співтовариство можуть запропонувати Україні найкращих людей, в аудитори запропонували одних із найкращих взагалі експертів антикорупційних у світі, але, з іншого боку, влада не згодна і не погоджується з тим, що у неї зовсім немає впливу, і результаті там взагалі немає аудитора. Та сама історія може статись з антикорупційним судом. Так, дійсно, люди в Україні довіряють світовим експертам, тобто тим людям, які вже довели не словами, а справами боротьбу з корупцією в інших країнах, довіряють антикорупційним організаціям, які фінансуються не тільки українцями, а й світовим співтовариством, і пов'язані з кращими у світі антикорупційними організаціями. Але без влади не обійдеться, тому що влада просто не пропустить такий антикорупційний суд, на який вона взагалі не мала жодного впливу. Тому насправді компромісна модель лише можлива, тобто інакше антикорупційний суд запустити неможливо, ніж компромісним варіантом, коли вплив матимуть всі сторони.

Коли ми кажемо про антикорупційні органи, то думаємо, що вони мають бути абсолютно незалежними — і НАБУ, і САП, й антикорупційний суд, не залежати ні від кого, а ви кажете, що вони мають залежати від всіх в рівній мірі. Як це?

— Так, дійсно, з одного боку, коли ми говоримо, що вони мають бути незалежними, ми говоримо про теорію, тобто ми говоримо про те, що вони мають вибудуватись і стати незалежними, але ця незалежність формується не тільки методом формування суду, але і методом практики і механізмів законодавчих, які будуть закладені. Тому важливий не тільки склад антикорупційного суду, але який буде закон, тому що, наприклад, що показав досвід попередніх органів? Що НАБУ — залежне не тільки від того, що аудиторів не призначили, тобто кадрові рішення, але і від того, що законодавчих можливостей не дали, зокрема, це питання, пов'язані з прослушкою, тобто те саме буде в антикорупційному суді. Буде важливо не тільки те, які кадри від самого початку зайдуть, тому що, дійсно, якщо зайдуть повністю залежні кадри, то закон не допоможе, це доведено на прикладі НАЗК. Туди зайшли повністю залежні від української влади кадри і не має значення, який там закон. Наприклад, закон дозволяє їм перевіряти декларації, але вони декларації реально не перевіряють. Тобто кадри мають зайти, з одного боку, незалежні, але, з іншого боку, ці кадри повинні потім мати такий закон, який дозволить їм залишатись незалежними.

Читайте также: Националисты, коррупционеры, "сепары". Кто стране более вреден?

Відомо вам щось про долю закону про антикорупційний суд? В якому він стані?

— Після того як зареєстровані зараз законопроекти і альтернативні, в тому числі, зараз зареєстровані, мав би початись розгляд. Питання тиску суспільства. Якщо тиск суспільства буде продовжуватись далі такий високий, який був, то тоді ми можемо сказати, що вже весною ми будемо мати відповідний закон. Якщо ж тиск суспільства буде слабкий, то можемо сказати, що весь рік будуть волокитити цей закон і лише в кінці цього року його ухвалять, тому що це стане елементом президентської кампанії передвиборчої.

Перший законопроект з цього питання був внесений президентом, а альтернативний чий? NABU/YouTube НАБУ сняло "промо-ролик" украинской коррупции в мире

— Альтернативний група нардепів зареєструвала буквально кілька днів тому.

Законопроекти сильно різняться?

— Якраз альтернативний тому і зробили, що це була реакція частини суспільства, і залучались, в тому числі антикорупційні організації для того, щоб показати недосконалість першого варіанту, для того щоб в ході законодавчої роботи прийти до взагалі якогось досконалого варіанту.

Про якісь системні, кричущі недосконалості президентського законопроекту можете згадати?

— Це якраз питання залежності, незалежності антикорупційного суду і підбору кадрів і питання формування, власне, складу антикорупційного суду. Тому що в Україні є досвід не тільки формування НАБУ, в Україні є досвід також формування Верховного суду, коли до Верховного суду, з одного боку, частина одіозних суддів не потрапила, але, з іншого боку, частина якраз одіозних суддів і потрапила, і це дискредитує новий склад Верховного суду, який фактично ще не запрацював, а уже фактично оскандалився, тобто за рахунок певних фігур у складі цього суду. Тому в Україні, враховуючи вже всю цю велику практику формування органів як антикорупційних, так і вже і судових на національному рівні, по-новому вже є досвід, і тому, з одного боку, президент подає, власне, свої законопроекти, в яких він враховує свій досвід, а, з іншого боку, антикорупційні організації подають свої поправки, у яких є досвід, і цей досвід, на жаль, протилежний один до одного.

Коли говорять про певних експертів західних країн, кого мають на увазі?

— Мається на увазі відставлені судді, в першу чергу, тобто судді, які вийшли на пенсію або судді, які займали високі посади керівників суддів в інших країнах, але там були ліміти з приводу часу перебування на посадах, і вони цей ліміт відбули, показали себе як професіонали, до них немає запитань, зауважень. Також мається на увазі юристи високого класу, які працювали не суддями, які працювали з антикорупційною діяльністю, а в Україні могли працювати як судді, тобто фахівці антикорупційної сфери. Тобто таких фахівців у світі насправді є багато і Україна може залучити, купити за нормальні гроші, а, як показав досвід, нормальні зарплати платяться в антикорупційних органах, і розраховувати можна не тільки на українців. Питання лише в тому, чи дозволятиме це законодавство.

І питання в тому, чи будуть ці люди консультантами, чи з них повністю будуть складатись якась комісія, яка буде підбирати кадри для антикорупційного суду?

— Так і мова йде навіть про те, чи можуть люди працювати в управлінні цим судом, чи можуть люди бути залучені з-за кордону в безпосередньому судовому органі, наприклад, як це в НАБУ, коли людина в апараті безпосередньо залучена така, яка мала закордонний досвід.

Сам антикорупційний суд допоможе боротись з корупцією?

— З одного боку, постійно згадуються слова закордонного американського експерта, який так потролив українську ВР і президента, коли сказав про те, що не розуміємо, як це потрібно створити антикорупційний суд, у вас всі суди мають стати антикорупційними. Але, з іншого боку, згадуються слова іншого теж гостя, який каже про те, що давайте почнемо хоча б з одного суду, якому можна буде точно довіряти, в якому можна антикорупційні справи розглядати, а далі по всій судовій системі піде, власне, очищення від повного засилля у нас, в Україні рішалова, а не закону. Тому, на мою думку, антикорупційний суд на цьому етапі — це корисна річ для України. Головне, аби на цьому не зупинитись, тому що буде дивним, якщо ми збудуємо державу, в якій лише в одному суді можна буде розглядати чесно справи.

Читайте также: Al Jazeera Гонтаревой. В стране действует коллективный коррупционер

К слову, исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин считает, что Верховная Рада, в которой присутствуют более десяти фигурантов дел ГПУ и НАБУ, не сможет улучшить президентский законопроект об антикоррупционном суде.