В ЦПК раскритиковали законопроект Порошенко об антикоррупционном суде

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде не отвечает ключевым рекомендациям Венецианской комиссии. Об этом говорится в анализе документа, опубликованном Центром противодействия коррупции.

Ранее сообщалось, что на официальном сайте Верховной Рады появился текст поданного президентом законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440).

В ЦПК указывают, что хотя в законопроекте приняты во внимание некоторые рекомендации Венецианской комиссии, ключевые из них проигнорированы.

В частности, в президентском законопроекте иностранные участники получают лишь консультационный, а не решающий голоса в процессе отбора антикоррупционных судей.

Также присутствуют дискриминационные требования к иностранным участникам, которые могут назначать консультативных экспертов для отбора судей: только международные организации, с которыми Украина сотрудничает в области борьбы с коррупцией, могут назначать экспертов, в то время как иностранные агентства, которые оказывают техническую поддержку и финансируют антикоррупционные реформы, лишены такого права.

В законопроекте Петра Порошенко юрисдикция суда не полностью охватывает дела, расследуемые НАБУ, и, наоборот, охватывает случаи, которые не связаны с коррупцией как таковой (торговля наркотиками и торговля оружием, в которых участвуют должностные лица).

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Законопроект, по мнению антикоррупционеров, предлагает нереалистичные требования к кандидатам в судьи: помимо опыта судьи, юриста или ученого, каждый кандидат должен обладать обширным опытом юридической помощи в области борьбы с коррупцией в международных организациях или международных судебных учреждениях.

Кроме того, Высшая квалификационная комиссия судей получает полное право определять, достаточно ли опыта у конкретного кандидата. Законопроект также не устанавливает количество судей Антикоррупционного суда, отдавая это решение Государственной судебной администрации и тем самым ставит его в зависимость от этого органа.

"Представление такого законопроекта противоречит недавним обещаниям и обязательствам президента "представить свою версию законопроекта о создании Антикоррупционного суда с учетом рекомендаций Венецианской комиссии", — заявляют в ЦПК.

Согласно официальным данным, законопроект главы государства об антикоррупционном суде был разработан группой экспертов, в состав которой вошли основатель Фонда инноваций и развития Георгий Вашадзе, директор того же фонда Роман Яковлев, ученые и эксперты ОБСЕ Анатолий Заец и Валентин Сердюк. Однако, как утверждает ЦПК, Александр Водянников, представитель ОБСЕ и член Совета по судебной реформе, сообщил, что ОБСЕ не участвовала в разработке законопроекта, и что эксперты, упомянутые в качестве экспертов ОБСЕ, только контактировали с организацией некоторое время назад и не представляют ее сейчас.

"Если законопроект будет принят в форме, представленной Президентом, он не решит существующую проблему судов, откладывающих рассмотрение дел НАБУ. Вместо того, чтобы создать действительно независимый суд по борьбе с коррупцией, будет создано поддельное учреждение, уязвимое к внешнему давлению", — заявили в ЦПК.

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Напомним, ранее президент Петр Порошенко анонсировал, что на этой неделе в парламент будет внесен его законопроект о создании антикоррупционного суда. Позже пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что президент подаст законопроект в Верховную Раду, если нардепы отзовут уже зарегистрированные законопроекты, как это рекомендовала сделать Венецианская комиссия.