Новая афера от Порошенко

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект об антикоррупционном суде: заложенный в нем механизм предусматривает, что на практике он будет создаваться уже после окончания президентских полномочий, а его реальная работа, в лучшем случае, начнется в 2019-м году. Об этом на своей странице в Facebook пишет юрист Андрей Портнов. Он называет подобные действия Порошенко аферой.

"Но никто не заметил, что в этот же самый день Президент параллельно, но с гораздо большей скоростью создал другой антикоррупционный суд, в юрисдикцию которого теперь входят абсолютно все инициативы НАБУ, включая меры пресечения, обыски и аресты имущества", — подчеркивает Портнов.

Суть этой аферы в том, продолжает юрист, что под видом судебной реформы, используя полномочия, которыми Президент сам же себя и наделил, "вчера было принято решение о ликвидации Соломенского суда Киева, в чью исключительную компетенцию входило рассмотрение всех ходатайств НАБУ".

"Президент и подконтрольный ему Высший совет правосудия постановили создать вместо него Соломенский окружной суд. Иными словами — просто переименовать, но уже с правом заново набрать туда только тех судей, которых захочет подконтрольная Президенту Высшая квалификационная комиссия", — сообщил эксперт.

Более того, добавляет Портнов, президентская команда так выписала закон, что избрать председателя нового суда и взять его под свой контроль можно прямо немедленно, переведя в него всего трех своих судей, чтобы они большинством из двух голосов избрали сразу на три года нового руководителя, не дожидаясь остальных.

"Кроме того, закон создал целый ряд возможностей не взять в новый суд тех, кто плохо себя вел в старом. Таким образом, Президент вчера по факту уже создал полностью подконтрольный себе новый антикоррупционный суд, который будет рассматривать абсолютно все ходатайства НАБУ", — констатировал юрист.

Facebook Андрея Портнова Скриншот с сайта Facebook

Если еще проще — президент публично внес закон об антикоррупционном суде, который может теоретически заработает в 2019-м, а подковерно создал свой собственный, который начнет работать прямо сейчас, указывает Портнов.

"Я называю это аферой, потому что для меня очевидны ее мотивы, цели, задачи, способы и пути реализации. А ее главным результатом стало то, что Президент все-таки обманным путем взял контроль над антикоррупционными преступлениями и связал по рукам процессуальные инициативы Национального антикоррупционного бюро теперь уже в своём личном суде", — подытожил юрист.

Facebook Андрея Портнова Скриншот с сайта Facebook

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В субботу, 23 декабря, стало известно, что законопроект президента Петра Порошенко об антикоррупционном суде — уже находится в Раде. Документ определен главой государства как неотложный. Пока текст проекта закона отсутствует.