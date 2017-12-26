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    Новая афера от Порошенко

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    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (158)

    (обновлено: )150066
    Президент внес в Раду закон об антикоррупционном суде, который может теоретически заработать в 2019-м году, а "в тихую" создал свой собственный, который начнет работать прямо сейчас, пишет юрист Андрей Портнов.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект об антикоррупционном суде: заложенный в нем механизм предусматривает, что на практике он будет создаваться уже после окончания президентских полномочий, а его реальная работа, в лучшем случае, начнется в 2019-м году. Об этом на своей странице в Facebook пишет юрист Андрей Портнов. Он называет подобные действия Порошенко аферой.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Но никто не заметил, что в этот же самый день Президент параллельно, но с гораздо большей скоростью создал другой антикоррупционный суд, в юрисдикцию которого теперь входят абсолютно все инициативы НАБУ, включая меры пресечения, обыски и аресты имущества", — подчеркивает Портнов.

    Суть этой аферы в том, продолжает юрист, что под видом судебной реформы, используя полномочия, которыми Президент сам же себя и наделил, "вчера было принято решение о ликвидации Соломенского суда Киева, в чью исключительную компетенцию входило рассмотрение всех ходатайств НАБУ".

    "Президент и подконтрольный ему Высший совет правосудия постановили создать вместо него Соломенский окружной суд. Иными словами — просто переименовать, но уже с правом заново набрать туда только тех судей, которых захочет подконтрольная Президенту Высшая квалификационная комиссия", — сообщил эксперт.

    Более того, добавляет Портнов, президентская команда так выписала закон, что избрать председателя нового суда и взять его под свой контроль можно прямо немедленно, переведя в него всего трех своих судей, чтобы они большинством из двух голосов избрали сразу на три года нового руководителя, не дожидаясь остальных.

    "Кроме того, закон создал целый ряд возможностей не взять в новый суд тех, кто плохо себя вел в старом. Таким образом, Президент вчера по факту уже создал полностью подконтрольный себе новый антикоррупционный суд, который будет рассматривать абсолютно все ходатайства НАБУ", — констатировал юрист.

    Facebook Андрея Портнова
    Скриншот с сайта Facebook

    Если еще проще — президент публично внес закон об антикоррупционном суде, который может теоретически заработает в 2019-м, а подковерно создал свой собственный, который начнет работать прямо сейчас, указывает Портнов.

    "Я называю это аферой, потому что для меня очевидны ее мотивы, цели, задачи, способы и пути реализации. А ее главным результатом стало то, что Президент все-таки обманным путем взял контроль над антикоррупционными преступлениями и связал по рукам процессуальные инициативы Национального антикоррупционного бюро теперь уже в своём личном суде", — подытожил юрист.

    Facebook Андрея Портнова
    Скриншот с сайта Facebook

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    В субботу, 23 декабря, стало известно, что законопроект президента Петра Порошенко об антикоррупционном суде — уже находится в Раде. Документ определен главой государства как неотложный. Пока текст проекта закона отсутствует. 

     

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