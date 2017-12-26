Стоять, бояться! Рейтинг и антирейтинг политиков

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Для действующего президента Украины Петра Порошенко наступают трудные времена: его рейтинг падает, тогда как поддержка основного (на данный момент) конкурента Юлии Тимошенко растет. Достаточно большой популярностью пользуется идея отстранения Порошенко от должности, и только 5% украинцев однозначно высказались за его переизбрание на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 22-30 ноября 2017 года социологической группой "Рейтинг".

Всего были опрошены 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Кто следующий президент?

Если бы президентские выборы состоялись сейчас, то действующему президенту пришлось бы трудно. Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2017 года, в президентском рейтинге лидирует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, за нее готовы отдать свои голоса 15,8% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Петра Порошенко поддерживают 13,8% опрошенных.

За Святослава Вакарчука (музыкант снова попал в президентский рейтинг) проголосовали бы 9,6%, за лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича — 8,4%, 8,3% — за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко — 8,3%; за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко — 8%, 7,0% — за одного из лидеров "Оппозиционного блока" Юрия Бойко — 7%.

Далее следуют лидер "Свободы" 4,7% — Олег Тягнибок (4,7%), по 4,6% голосов получили бы премьер Владимир Гройсман и мэр Львова Андрей Садовый.

В случае выхода во второй тур Юлии Тимошенко и Петра Порошенко, победу одержит лидер "Батькивщины", ее готовы поддержать 27% респондентов, тогда как за действующего президента готовы отдать голоса 21% опрошенных.

При этом 37% заявили, что при таких условиях не будут участвовать в выборах (еще 13% не смогли определиться с выбором).

Стоит напомнить, что ранее опрос четырех компаний ("Социс", "Рейтинг", Центр Разумкова, КМИС) показал, что за Петра Порошенко готовы проголосовать 16,1% респондентов, а за Тимошенко — 14,4%.

Лидер антирейтинга

Порошенко лидирует в антирейтинге среди украинских политиков: за него ни при каких обстоятельствах не проголосуют 23,9% опрошенных из тех, кто намерен участвовать в выборах.

На втором месте в антирейтинге Олег Ляшко, которого однозначно не поддерживают 10,2% респондентов, далее следуют Юрий Бойко — 9,8%, экс-премьер Арсений Яценюк — 8,5%, Юлия Тимошенко — 6,8%, Олег Тягнибок — 5,1%, Вадим Рабинович — 4,8%, Владимир Гройсман — 3,1%.

Отстранить или дать доработать?

Выиграет ли Порошенко выборы в 2019 году — большой вопрос, но уже сейчас 38% респондентов выступают за немедленное отстранение его от должности (а 45% считают, что Порошенко нужно дать доработать свой президентский срок и заменить его на другого в результате выборов).

За переизбрание Порошенко на второй срок однозначно высказались лишь 5% респондентов (и еще 12% не определились с ответом).

По мнению политолога Вадима Карасева, основным политическим итогом уходящего 2017 года можно считать утрату действующим президентом шанса на переизбрание на второй срок и его превращение в "хромую утку".

А по мнению политолога Виктора Небоженко, шанс, возможно, еще не потерян, но Порошенко должен поторопиться с выборами — пока еще он располагает административным ресурсом…

По данным опроса, проведение досрочных президентских выборов поддерживают 44% респондентов, не поддерживают 46% (и еще 10% затруднились с ответом).

Однако, как показывает опыт, смена власти в Украине не всегда происходит через выборы. С этой точки зрения интересны такие результаты, полученные в ходе опроса: организацию общенациональных массовых протестов с целью устранения действующей власти поддерживают 33% респондентов. Пока большинство (54%) — против этой идеи. И еще 13% не определились…

Социологи отмечают, что "за проведение массовых акций чаще всего высказываются жители западных областей, сторонники Радикальной партии и партии "За життя".

БПП становится "токсичным"

Согласно результатам опроса, лидером электоральных симпатий среди политических партий является партия "Батькивщина", за которую готовы отдать свои голоса 16,8% тех, кто определился и намерен принять участие в голосовании на парламентских выборах.

БПП "Солидарность" поддерживают 14,5; "Оппозиционный блок" — 9,4%; партию "За життя" — 8,9%, "Радикальную партию" — 7,7%, партию "Гражданская позиция" — 6,8%; "Самопомич" — 6,5%; ВО "Свобода" — 5,6%. Рейтинг других партий ниже 3%.

При этом политическая сила президента БПП "Солидарность" лидирует в антирейтинге партий: 22,5% опрошенных, которые намерены принять участие в выборах, не проголосовали бы за БПП ни при каких обстоятельствах. "Оппозиционный блок" не поддержали бы 11,5%; "Радикальную партию" — 7,4%; "Батькивщину" — 6,2%; "Народный фронт" — 6,1%; ВО "Свобода" — 4,0%.

По мнению политолога Константина Матвиенко, вряд ли актуален теперь проект объединения БПП и "Народного фронта", и тот факт, что из президентской фракции в Раде выходят депутаты — "серьезный симптом, который говорит о том, что субъектность "БПП" постепенно теряется в парламенте".

Есть и другие симптомы: ряд телеканалов вернули в эфир рекламные ролики с лидером "Народного фронта" Арсением Яценюком. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что в НФ ищут пути самостоятельного движения дальше, без БПП.

"Они не хуже нас с вами понимают то обстоятельство, что "Блок Петра Порошенко" превращается в токсичный политический проект, и от него как от чумы будут бежать другие политические силы", — сказал Матвиенко на пресс-конференции в Киеве.

Отметим, согласно результатам опроса, проведение досрочных выборов в Верховную Раду поддерживают 47% опрошенных, 41% — против такой инициативы (и еще 12% не определились в этом вопросе).

Конфликт в Донбассе: народ — за мирный путь. А власть?

В очередной раз результаты работы социологов засвидетельствовали, что большинство украинцев выступают за мирный путь решения проблемы конфликта на востоке страны.

Так, 43% опрошенных считают, что борьбу за возвращение Донбасса следует вести политико-дипломатическим путем. За прекращение военных действий и замораживание конфликта высказались 17% респондентов, еще 13% — за предоставление этим территориям автономного статуса в составе Украины.

За возвращение непокорных территорий силой оружия высказались лишь 11% граждан. Интересно, что 8% респондентов поддержали идею отделения этих территорий от Украины (и еще 9% не определились с ответом).

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Как всегда, выявлены значительные различия по регионам: прекращение военных действий или предоставление Донбассу автономии больше поддерживается жителями Юга и Востока, тогда как идея возвращения этих территорий силой оружия более популярна среди жителей Запада и Центра.

В то же время не менее 40% опрошенных, независимо от макрорегиона, поддерживают идею о политико-дипломатическом пути решения конфликта, отметили социологи.

Возможно, в этих цифрах кроется секрет падения популярности Порошенко, обещавшего украинцам мир и этого главного своего обещания не выполнившего.