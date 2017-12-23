Законопроект Порошенко об антикоррупционном суде - уже в Раде

КИЕВ, 23 дек — РАИ Новости Украина. Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" поступил в Верховную Раду.

Информация об этом размещена на официальном сайте парламента.

Инициатором проекта Закона об антикоррупционном суде является президент Петр Порошенко. Документ определен главой государства как неотложный. На данный момент текст проекта закона отсутствует.

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Напомним, ранее Порошенко анонсировал, что на этой неделе в парламент будет внесен его законопроект о создании антикоррупционного суда. Позже пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что президент подаст законопроект в Верховную Раду, если нардепы отзовут уже зарегистрированные законопроекты, как это рекомендовала сделать Венецианская комиссия.

Скриншот с сайта Верховной Рады Законопроект об Антикоррупционном суде

Отметим, что накануне состоялось последнее в этом году пленарное заседание парламента. Нардепы соберутся под куполом Рады лишь 16 января 2018 года.