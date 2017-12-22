Порошенко на растяжке между США и олигархами. Экспертиза событий недели

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Традиционное пятничное заседание клуба политологов в пресс-центра РИА Новости Украина 22 декабря – финальное в году. Самое время подвести итоги 2017 года и заглянуть в год 2018-й: спрогнозировать, что ждет Украину. Собравшиеся эксперты говорили как о текущем моменте – итогах недели, так и о главном за подходящий к концу год.

Выборы уже начались

Главной политической темой недели стало решение Высокого суда Лондона об аресте во всем мире активов украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат, сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

Решение об аресте – временное: фактически, это обеспечение иска в суде.

Ранее национализированный "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев с требованием наложить арест на имущество, принадлежащее им, в размере 3 млрд долларов. В сообщении подтверждается, что "ПриватБанк" начал судебное разбирательство в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей – Коломойского и Боголюбова.

По мнению политолога Алексея Якубина, 2017 год был годом отложенных решений. Но уже следующий, 2018-й, будет предвыборным годом, из-за чего стоит ожидать гораздо большей динамики.

"Весной 2018 года будет год до президентских выборов. А осенью 2018 года – год до парламентских выборов", – напомнил эксперт, добавив, что выборы, по большому счету, уже начались – и чем ближе к весне, тем сильнее усиливается кампания.

"Притихший" Сааакашвили

Временный арест активов Коломойского также приведет к значительным последствиям в 2018 году, уверен Якубин: "ситуация с "Приватбанком", невозвращением бывшими собственниками кредитов "Приватбанку" – это те вещи, которые, очевидно, влияют на то, каким будет олигархический консенсус в 2018 году".

Он также связывает с "делом Коломойского" заметно понизившуюся активность экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Наверняка это связано с Коломойским. Это косвенно свидетельствует о том, что Коломойский спонсировал этот "политический кемпинг" перед Верховной Радой. А сейчас деньги немного закончились. И я думаю, что это был тоже один из результатов встречи Коломойского и Луценко – что Саакашвили чуть-чуть умерил свою активность. В ближайшее время никакой активности, скорее всего, от Саакашвили не будет", – прогнозирует Якубин.

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Ключевыми точками следующего года он называет весну и осень. Весной администрация президента будет делать замеры, стоит ли вообще начинать кампанию Петра Порошенко – для старта нужно иметь как минимум рейтинг в 10%, считает политолог. При этом у действующего главы государства реальная поддержка – на уровне 7%, но очень высокий антирейтинг – около 50%, говорит Якубин.

Из-за потери народной поддержки администрация президента, в том числе, пытается размывать голоса Юлии Тимошенко и Юрия Бойко, добавляет эксперт.

Выбор между Порошенко и Вакарчуком

Политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прогнозирует, что в ближайшее время Украину ожидает некая пауза в масштабном изменении нашего политического ландшафта – "пока не разберутся во внутренних военных действиях между разными группами".

"Но принцип самосохранения между элитами должен сработать", – считает эксперт, добавляя, что все эти элиты – "в одной лодке" (речь о конфликте министра финансов Данилюка с генпрокурором Луценко).

Американцы вынуждают Порошенко пробить в парламенте голосование за антикоррупционный суд, но его создание может стать для президента смерти подобно, считает Погребинский: могут "взять" кого-то из близкого окружения главы государства и надавить на президента.

"Вся эта компания повязана общей судьбой. И понимают, что если они не согласятся с продолжением власти Порошенко или плавным переходом власти к кому-то другому из этой команды, то все они могут оказаться под судом и следствием. Поэтому я ожидаю, что будут приходить к необходимости поиска внутриэлитного компромисса для самосохранения. Единственное, чего пока не хватает – собственной фигуры, которая принята всей этой командой. Потому что у Порошенко практически нет шансов переизбраться", – отметил политолог, подчеркнув, что уже сейчас часть команды Порошенко открыто ставит на Святослава Вакарчука.

Впрочем, уверен Погребинский, очень многое будет зависеть от позиции американского посольства. США в целом устраивает нынешняя украинская политическая элита, потому что непонятно, что будет при другой, добавил эксперт.

От "1+1" до миротворцев

Часть международных институтов устали от того, что Банковая, в том числе руками генерального прокурора, постоянно пытается срывать сбор доказательств и судебные дела, которые ведутся по возвращению кредитов "Приватбанка", рассказал Алексей Якубин.

По его словам, это одна из причин того, почему МВФ откладывает новые транши для Украины.

"На Западе поняли, что стоит использовать новые, более действенные методы влияния на Коломойского", – заявил политолог.

Он не исключил, что администрация президента договорилась с Коломойским по "делу "Привата", но подобный вариант "договорняка" неприемлим для Запада. А одним из предметов торга могла стать позиция по одному из самых рейтинговых телеканалов страны – "1+1", который фактически контролируется Коломойским. Политологи сошлись во мнении, что Порошенко необходим этот медиаактив для победы на предстоящих президентских выборах.

"Западу нужно, чтобы Луценко был отстранен", – уверен Якубин.

Самому же президенту нужно что-то делать в этой ситуации – чтобы и сохранить отношения с Западом, и поддерживать некий консенсус с Коломойским, говорит эксперт. Он напомнил, что Коломойский также проводил переговоры во Франции с главой МВД Арсеном Аваковым, но они, видимо, не увенчались успехом: "Народный фронт" пытается вести свою некую новую игру, а Коломойский пригрозил "слить" компромат на Арсения Яценюка.

"А осенью 2018 года мы, вероятно, сможем увидеть миротворцев на Донбассе. В том числе из нейтральных государств – Австрии, Швейцарии, Финляндии. Осенью 2018 года, когда до выборов останется всего ничего, политическим силам придется определяться, в том числе по вопросу миротворцев. И наверняка развалится коалиция в конце года, потому что "Народный фронт" откажется поддерживать политическую часть "Минска-2", – спрогнозировал политолог.

Экономика: путь вниз

Обсудили на круглом столе и вопросы экономики. Михаил Погребинский рассказал о своей беседе с одним из крупных предпринимателей в стране. Тот сообщил, что крупные проекты, которые могла бы делать Украина, зарубаются на корню.

"Приходят люди из близкого окружения нашего президента и говорят: "Половину дашь – посодействуем. Нет – купим за рубежом, ты нам не нужен. Неслучайно наши американские опекуны ясно разобрались, что никаких реформ, никакого выхода из этого экономического тупика не будет, пока не будет побеждена украинская коррупция. Они уже понимают, что украинские силовые ведомства с этим не справятся, поэтому создают свои структуры", – сказал политолог.

Экономические реформы в Украине проваливаются, время для реформ потеряно, экономика деградирует, резервы и ресурсы истощаются. Ожидания на 2018 год – крайне тревожные, рассказал экс-министр экономики, экономический эксперт Виктор Суслов.

"2017 год был стагнацией производства. Промышленность – за январь-ноябрь падение на 1%. … 2017 год был годом высокой инфляцией, и она стала главной проблемой. Потребительские цены увеличились на 14%", – отметил Суслов, напомнив, что при этом в бюджет закладывали цифру в 7%.

Девальвация гривны будет продолжаться, потому что нарастают долги страны – это результат всей предшествующей политики, подчеркнул эксперт. Добавил проблем и кризис в отношениях Украина-МВФ: Фонд выделил Украине в 2017 году только 1 транш – на миллиард долларов, а выплатила страна – 1 миллиард 300 миллионов. Это порождает крайне негативные ожидания, констатирует экс-министр.

"Украина открыла свою экономику, но оказалась не готова к конкуренции с ведущими странами мира. И она будет и дальше идти по пути деиндустриализации, потере своего экономического потенциала", – подытожил Суслов.