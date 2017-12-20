Суд Лондона постановил арестовать все активы Коломойского и Боголюбова

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Высокий суд Лондона издал приказ об аресте во всем мире активов украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат, сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

Ранее сообщалось, что национализированный "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев с требованием наложить арест на имущество, принадлежащее им, в размере 3 млрд долларов.

В сообщении подтверждается, что "ПриватБанк" начал судебное разбирательство в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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"19 декабря 2017 Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или находятся под их контролем", — говорится в сообщении.

"Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, предоставленных суду, из которых следует, что господа Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд. долл. США, в результате чего, средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем", — сообщает пресс-служба финучреждения.

Также отмечается, что с помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" намерен вернуть более $2,5 млрд, с учетом процентов.

"ПриватБанк@ уверен в том, что английский суд рассмотрит иск справедливо и объективно, а также, что он сможет добиться успеха и вернет средства, которые были незаконно с него выведены", — отмечают в банке.

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Напомним, на днях стало известно о встрече Игоря Коломойского и генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Амстердаме.