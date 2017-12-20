Клоунадство Саакашвили идет по сценарию Порошенко

РИА Новости Украина

Пламенный борец с режимом Порошенко – экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – заявил, что пока сворачивает свои марши и вече из-за провокаций с штурмом Октябрьского дворца, к которому он якобы не имел отношения.

Протесты уже дискредитировал

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook отвечает на вопрос, что это значит.

"Как я уже писал, Банковая начинает трансформацию "ручного" Саакашвили из статуса "уличного клоуна" в "конструктивного ТВ-оппозиционера". При этом требовалось свернуть уличные акции протеста, которые могли выйти из-под контроля, под неким благовидным предлогом. Который окончательно дискредитировал бы акции протеста в глазах украинцев, как неадекватный радикализм", – отметил эксперт.

Поэтому, продолжает он, по указанию своих хозяев с Банковой, Саакашвили провернул согласованную провокацию со штурмом Октябрьского дворца, где в это время люди с детьми смотрели концерт, а Аваков предварительно нагнал пару тысяч нацгардейцев.

"Что было дальше — мы все помним. Власть получила возможность крутить "темники" о кровавых провокациях под видом протестов. А Саакашвили — возможность свернуть протестные акции так, чтобы выйти из ситуации с красивым лицом "оппозиционера", который якобы не хочет подобных провокаций. И поэтому предлагает мирно договариваться с Порошенко", – написал Корнейчук.

В целом, считает он, "клоунада с Саакашвили идет полностью по запланированному Банковой сценарию".

"Актер Саакашвили переходит на ТВ и начинает "мочить" врагов Порошенко. И готовится к парламентским выборам-2019 и обещанному премьерству. Тем более, одну из главных задач Банковой Саакашвили уже выполнил — дискредитировал уличные протесты", – сообщил аналитик.

Скриншот с сайта Facebook

Оппозиционер под сомнением

Также Корнейчук прокомментировал продолжающуюся "переписку" Саакашвили с Порошенко. Аналитик уверен, что это тоже – продукт "сценаристов с Банковой".

"Саакашвили опубликовал открытое письмо к Порошенко. В котором грозно требует, чтобы тот сам ушел в отставку. Но на самом деле, поспешность появления подобного письма заключается в том, что общество вновь не поверило в оппозиционность Саакашвили. И в то, что он не проект Порошенко. О связях Саакашвили и Порошенко открыто пишут СМИ. Мало того, сомневаться в оппозиционности Саакашвили начали даже его сторонники и окружение", – подчеркнул эксперт.

По сути, все открытое письмо Саакашвили – это попытка оправдаться, почему он не проект Банковой, причем – очень коряво, написал Корнейчук.

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"И, мол, власть ему специально устроила через каких-то своих агентов провокацию возле Октябрьского дворца. И личное письмо о договоренностях Саакашвили писал после консультаций с западными дипломатами. И надо отказаться от акций протеста и добровольно просить Порошенко уйти, чтобы не подыгрывать Путину", – продолжил аналитик.

В общем, считает он, письмо выглядит чем-то наспех выдуманным после реакции общества на резкое изменение политической позиции "ручного" Сааакашвили – "и которого, как я уже писал, Банковая пытается лепить конструктивного оппозиционера для ТВ".

"Мораль такова. На Банковой нет гениальных политтехнологов. А Саакашвили – отнюдь не гениальный актер. И достаточно обладать малейшей наблюдательность и логикой, чтобы вывести связь Порошенко-Саакашвили на чистую воду. Что уже сейчас делают и СМИ, и эксперты, и ряд политиков. Поэтому не исключено, что мы увидим в итоге "похороны" проекта "Саакашвили-оппозиционер". Ибо, товарищи с Банковой, не надо считать все общество идиотами, как вы привыкли делать…", – подытожил Дмитрий Корнейчук.