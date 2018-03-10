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    Центр противодействия коррупции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Судья Малиновского районного суда Одессы Алексей Буран
    Судья Буран, отстреливавшийся от детективов НАБУ, вышел из СИЗО
    23:24 06.02.2018
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    По данным ЦПК, одесский судья Алексей Буран является последним фигурантом расследуемых НАБУ уголовных дел, который до сегодняшнего дня был под стражей.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает документы. Архивное фото
    В ЦПК раскритиковали законопроект Порошенко об антикоррупционном суде
    05:48 27.12.2017
    388Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    В Центре противодействия коррупции отмечают, что если законопроект президента будет принят в предложенной форме, "он не решит существующую проблему судов, откладывающих рассмотрение дел НАБУ".
    Дом Юрия Луценко
    СМИ показали роскошный особняк Луценко, записанный на тестя
    16:22 12.12.2017
    1044
    Журналисты сообщили, что дорогая недвижимость записана на 76-летнего отца Ирины Луценко, который всю жизнь проработал на автобазе в Дубном.
    Наручники. Архивное фото
    Süddeutsche Zeitung: в Украине все бы ничего, если бы не коррупция
    09:03 05.12.2017
    328Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Коррупция пронизывает все сферы жизни Украины, а тому, кто выступает против этого, следует готовиться к множеству неприятностей, пишут мировые СМИ. Когда же в стране начнутся настоящие реформы?
    Назар Холодницкий
    Против главы САП Холодницкого открыли дисциплинарное производство
    01:08 20.09.2017
    83Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По данным Центра противодействия коррупции, руководитель САП просрочил представление иска к Минэкологии и Госгеонедрам, чем помог бенефициарному владельцу частной газодобывающей компании - экс-министру экологии Николая Злочевскому.
    Виталий Шабунин
    Налоговики завели дело против главы Центра противодействия коррупции
    13:19 02.08.2017
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    Председатель правления Центра противодействия коррупции Шабунин отметил, что дело - последовательное продолжение кампании, цель которой - уничтожение организации.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Порошенко обвинили в срыве е-декларирования
    11:05 15.08.2016
    1515Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Как отметил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, в понедельник была запущена подача данных в систему декларирования "без каких-либо последствий за ложь в этих декларациях".
    Генпрокуратура Украины
    Спикер ГПУ врал, глядя в камеры ведущих каналов страны - Шабунин
    10:40 28.03.2016
    782Праздничное заявление Луценко
    Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин подчеркнул, что уголовное производство против организации в ГПУ все-таки существует, а ключевая цель – на время заблокировать работу центра.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Суд позволил ГПУ изъять документы в Центре противодействия коррупции
    23:45 25.03.2016
    890Праздничное заявление Луценко
    Теперь следователи ГПУ будут иметь доступ к вещам и документам Центра противодействия коррупции, копиям договоров об открытии и обслуживании банковских счетов, доверенностям и другим документам.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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