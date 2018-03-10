По данным Центра противодействия коррупции, руководитель САП просрочил представление иска к Минэкологии и Госгеонедрам, чем помог бенефициарному владельцу частной газодобывающей компании - экс-министру экологии Николая Злочевскому.
Как отметил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, в понедельник была запущена подача данных в систему декларирования "без каких-либо последствий за ложь в этих декларациях".
Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин подчеркнул, что уголовное производство против организации в ГПУ все-таки существует, а ключевая цель – на время заблокировать работу центра.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".