Я не я и лошадь не моя, а порох есть еще. Как говорит президент

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Глава государства Петр Порошенко в очередной раз красноречиво оговорился. В ходе выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины президент совершил оговорку в части речи, которая была посвящена "российской агрессии".

"Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает коварство украинского режима лучше, чем мы — украинцы", - сказал Порошенко, оговорку так и не исправив.

Впрочем, на слова президенте обратили внимание пользователи соцсетей, отметив, что из гаранта "вылазит дедушка Фрейд". Вместе с тем, оговорки у президента не впервые — все хорошо помнят заявления и о "циничных Бандерах" и "украинской оккупации", однако и на яркие высказывания глава государства не скупится. Чем запомнились заявления Порошенко в 2017 году — в обзоре РИА Новости Украина.

Два Рождества

На днях Украина впервые отмечала выходным днем католическое Рождество. Порогенко, поздравляя украинцев с Рождеством по григорианскому календарю, заявил, что решил праздновать Рождество дважды.

"Выбирать себе календарь — это личное право каждого, а вот задача государства — гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды. Поэтому сегодня присоединяюсь к вашему торжественному действу… Украина — уникальная своей веротерпимостью и уважением к религиозным чувствам. Мы — это православные, греко-католики, римо-католики. Мы — целое разнообразие протестантских церквей. Мы — мусульмане и иудеи. Мы все вместе — украинцы", — отметил гарант.

Первый надежный президент

В 2017-ом Порошенко также похвалил сам себя, как первого главу украинского государства, который демонстрирует надежность в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ).

"Я первый президент, который сегодня демонстрирует надежность сотрудничества с МВФ. Ни разу Украина не выполняла условия пяти меморандумов. Это означает, что слово, которое мы даем, обязательно воплощается в жизнь", — заявил президент, находясь с рабочим визитом в Вильнюсе в начале декабря.

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Отрубать руки за воровство

Отметился громким заявлением президент в октябре после коррупционного скандала в Министерстве обороны. Напомним, что тогда был задержан заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Игорь Павловский по подозрению в хищении 149 млн гривен при закупках топлива для нужд армии.

Порошенко, комментируя задержани, заявил что никому не позволит воровать в армии. "Те, кто будет воровать в армии, — руки поотрубаю", — пообещал преиздент.

Косоворотки и кокошники

В октябре глава государства раскритиковал народных избранников, которые пытались сорвать голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса, и обвинил их в провоцировании напряжения с мировым сообществом.

"Бывшие партнеры по демократической коалиции, люди, которые называют себя патриотами и даже украинскими националистами, срывали голосование… И за что? За то, чтобы законом признать Россию агрессором, а ее войска — оккупантами. Как на призыв "кто не скачет", так подпрыгивают выше всех. А как к голосованию за очевидный украинский интерес — как пороблено. А у некоторых вообще из-под рубашек выглядывают косоворотки, на головах — торчат кокошники", — считает Порошенко.

Здравствуй, уголь

В начале осени в Украину прибыло первое судно с американским углем из Пенсильвании. Для встречи судна власти устроили целую торжественную церемонию с гимном и хлебом-солью, а Порошенко поприветствовал прибытие судна и обратился непосредственно к углю.

"Приветствую первый американский уголь в Украине, поставленный согласно моим договоренностям с президентом (Дональдом — Ред.) Трампом. Важный вклад в энергетическую безопасность нашего государства. Яркое свидетельство взаимовыгодного сотрудничества между стратегическими партнерами", — заявил гарант.

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Мечом и оралом

Летом, в ходе открытия памятного креста с именами героев Сумщины, Порошенко заявил о том, что украинская армия является одной из сильнейших на континенте.

"Украинская армия, которая создана за последние три года, восстановлена, возрождена является одной из самых эффективных армий континента, которая способна остановить российское нашествие. Она является боеспособной и крепкой духом", — заявил глава государства.

Вместе с тем, по мнению президента, украинцы хорошо владеют и мечом, и оралом.

"Украинцы словно скала, они умело владеют и мечом, и оралом", — подчеркнул президент.

Прощай, немытая Россия

Пожалуй, одним из самых ярких выражений в этом году у президента было цитирование Михаила Лермонтова.

Так, в июне перед стартом действия безвизового режима Порошенко на торжествах в Киеве заявил, что у безвиза есть начало, а конца — не будет. По словам президента, "это будет уже окончательное "Прощай" Российской империи, и слова "Back in the USSR" мы будем слышать, лишь слушая Битлз".

На удивление многих, Порошенко даже процитировал стих российского поэта Лермонтова "Прощай, немытая Россия".

"Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ", — заявил глава государства, вспомнив еще одно стихотворение, но уже другого русского поэта Александра Пушкина.

По данным материалов открытых источников интернет