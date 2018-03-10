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    Высший антикоррупционный суд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Ирина Геращенко
    Геращенко: Антикоррупционный суд заработает с 2019 года
    12:58 06.02.2018
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    По словам первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, в 2019 году Антикоррупционный суд может заработать, если парламент в 2018 году примет соответствующий закон.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает документы. Архивное фото
    В ЦПК раскритиковали законопроект Порошенко об антикоррупционном суде
    05:48 27.12.2017
    388Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    В Центре противодействия коррупции отмечают, что если законопроект президента будет принят в предложенной форме, "он не решит существующую проблему судов, откладывающих рассмотрение дел НАБУ".
    Бортник: антикоррупционный суд будет в полной зависимости от власти
    11:33 20.12.2017
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    Законопроект об интеграции Донбасса выполнил свою функцию как прикрытие для продолжения минских соглашений и уже потерял смысл для БПП, считает политолог.
    Член правления Transparency International Украина Ярослав Юрчишин
    Юрчишин: за несоздание антикоррупционного суда ВР ответственен Порошенко
    12:51 08.12.2017
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    Исполнительный директор Transparency International Украина отмечает, что в случае создания Антикоррупционный суд будет эффективнее рассматривать дела по топ-коррупционеров, что может представлять риски для части политической элиты.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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