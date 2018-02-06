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    Геращенко: Антикоррупционный суд заработает с 2019 года

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    По словам первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, в 2019 году Антикоррупционный суд может заработать, если парламент в 2018 году примет соответствующий закон.
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Антикоррупционный суд может заработать в Украине с 2019 году, если Верховная Рада примет закон о его деятельности уже в этом году, заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

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    "У нас есть все шансы в 2018 году принять закон об Антикоррупционном суде и подготовить все предпосылки для его создания, ведь суд не заработает на второй день после подписания закона. А в 2019 году Антикоррупционный суд может заработать", — сказала Геращенко в интервью парламентской газете "Голос Украины".

    Президент Украины Петр Порошенко ранее внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего Антикоррупционного суда, который предусматривает отдельные гарантии безопасности для судей, а также прозрачность их набора на должности. После критики со стороны международных кредиторов и ЕС Порошенко заявил, что законопроект может быть доработан после принятия в Раде в первом чтении. Принятие закона является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

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