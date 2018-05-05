МВФ, Антикоррупционный суд и третий Майдан. Что спасет Порошенко?

Кирилл Горбунов, обозреватель

МВФ ужесточает условия получения финансовой помощи. Отныне при кредитовании стран будут учитывать оценку коррупционных рисков, а значит судьба очередного транша будет зависеть от динамики борьбы с коррупцией.

"Коррупция может оказать вредное воздействие на способность страны добиваться устойчивого, всеобъемлющего экономического роста, поэтому правительствам стран, желающим получить займы МВФ, предложат пройти добровольную проверку на уязвимость их систем управления", — отметили в МВФ.

По оценкам международных экспертов, коррупция в Украине: 1) ежегодно съедает 2% экономического роста; 2) 4% бюджетных доходов; 3) тормозит возможный четырехкратный рост народного благосостояния; 4) вынуждает инвесторов вкладывать дополнительные 20% расходов на "крышу".

Короче, держиморды на государевой службе лишают нашу тщедушную экономику последних жизненных сил. В такой ситуации рассчитывать на обильные иностранные инвестиции и всплеск деловой активности невозможно. Соответственно, и на избавление от кабальных соглашений с международными кредиторами – тоже. О степени зависимости от последних свидетельствует простой факт: если в этом году Украина получит 1,9 млрд. долларов от МВФ, то среди 15 стран, пользующихся финансовой помощью Фонда, мы займем первое место, опередив "рекордсмена" – Грецию.

Совокупность этих факторов означает одно – неизбежность запуска Антикоррупционного суда. Власть осознает это, о чем говорит недавнее интервью Андрея Парубия. Так, в считаные недели от непреодолимой преграды в "несколько тысяч правок" остались две ключевых: юрисдикция НАБУ и САП, а также полномочия общественных советов. "Юриспруденция Антикоррупционного суда должна отвечать юриспруденции НАБУ и САП… …Чтобы на них не падали тысячи и десятки тысяч дел, которые могут парализовать их работу", — пояснил глава ВР.

Аргумент спикера Верховной Рады кажется забавным. Ведь за время работы новосозданных антикоррупционных организаций было заведено чуть меньше 500 дел и осуждено всего 19 человек. При этом среди них не оказалось ни одного высшего чиновника. Сплошь рядовые сотрудники прокуратуры, мелкие бюрократы и судьи-неудачники. Пахать и пахать, как говорится. До "перегруженности" еще далеко, чтобы кому-то другому поручать их работу.

Однако такая озабоченность властью подсудностью говорит о страхе стать первым клиентами АКС. Особенно в случае народного восстания во время грядущих президентских и парламентских выборов. Уголовное преследование нынешних "керманычей" может стать хоть и краткосрочным, но все же действенным канализатором накопившегося в критических количествах общественного гнева.

Аннулированная виза Луценко – ясный сигнал из Вашингтона: сбежать будет некуда. Причем сигнал конкретно Петру Алексеевичу, ведь не пустили единственного из команды президента человека, который абсолютно ему предан и полностью лоялен.

Поэтому власть запустила грандиозную операцию по нейтрализации антикоррупционных угроз. По принципу: если нельзя избежать рисков, нужно их значительно снизить.

Так, в проголосованном в первом чтении президентском законопроекте об антикоррупционном суде из его подсудности исчезли подследственные НАБУ уголовные производства относительно: 1) противоправного завладения имуществом предприятия; 2) легализация доходов, полученных преступным путем; 3) нецелевое использование бюджетных средств; 4) принятие нормативно-правовых актов, уменьшающих доходы бюджета.

Судя по всему, последствия обращения власти с бюджетными потоками, госпредприятиями и частной собственностью настолько далеки от государственных интересов, что их тщательно пытаются скрыть от подопечного Госдепу суду.

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Следующий удар был нанесен по антикоррупционным активистам. Верховная Рада отказалась отменять теперь уже обязательное для них электронное декларирование. Вследствие чего вскрылись нелицеприятные для широкой патриотично-демократичной общественности факты: среди молодых непримиримых борцов с казнокрадством полным-полно миллионеров. С 2014 года они обзавелись машинами, квартирами и получают зарплаты, десятикратно превышающие среднеукраинские. Короче, хоть бери и учреждай новую категорию богачей в списках Форбс.

Отныне власть сможет склонить к их к публичному "покаянию", если младореформаторы не перестанут докучать. Нелегальное содержимое деклараций предоставляет массу юридических инструментов – от штрафа до тюремного заключения.

Последний удар пришелся по двум антикоррупционным "светочам" – НАБУ и САП. Их умело стравил генпрокурор. В начале скандала с прослушкой в кабинете главы САП Назара Холодницкого, Луценко озвучил требование уволить его, подыгрывая позиции директора НАБУ Артема Сытника. Но потом вдруг отказался усматривать во вскрывшихся фактах признаки криминального правонарушения, в то время как Сытник продолжал настаивать на уголовной ответственности. Длительная ссора, как и значительные дивиденды от нее, гарантированы!

В этом положении ГПУ и возглавляющий ее Юрий Витальевич становятся главными предохранителями Банковой от посягательств американцев. Хитрый кум Порошенко смог впутать амбициозных и недальновидных руководителей САП и НАБУ в изнурительную междоусобицу.

Генпрокуратура, вероятнее всего, будет заниматься "особо тяжкими делами", которые вывели из-под следствия НАБУ. Руководитель последнего находится на крючке у Луценко благодаря делу о незаконном приобретении квартиры в Броварах в 2008 году. А значит в силах генпрокурора натравить Сытника на зарвавшихся антикоррупционеров-общественников. Ведь именно Нацбюро наказывает за подозрительно "пухлые" декларации. Может сложиться вообще парадоксальная ситуация: одни выкормыши Штатов вынуждены будут преследовать других. Как говорится, оцените красоту игры.

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Пока антикоррупционная возня дальше громких заявлений и банального пустословия не заходит. Пленок Онищенко хватило бы на полноценный импичмент, но его разоблачения прошли для Порошенко без последствий. Впрочем, после запуска Антикоррупционного суда все может резко измениться. Потому власть продолжит сеять раздор среди борцов с коррупцией.